На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей

МИНСК, 9 авг — РИА Новости. За пять дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка составила 41,7 процента, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Причем в Гомельской области выборы уже состоялись, правда, они у нас учитываются целиком по стране", — сказала она, уточнив, что в Гомельской области явка превысила 50 процентов.
Вчера, 00:34Процедура выборов президента Белоруссии
Согласно данным на сайте ЦИК, к моменту завершения досрочного голосования явка в Минске составила 33,4 процента, в Брестской области — 38,4, в Витебской — 39,34, в Гомельской — 54,44, в Гродненской — 38,6, в Минской — 39,66, в Могилевской — 49,92 процента.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. В списки для голосования включены более 6,8 миллиона избирателей.
Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины из включенных в списки избирателей. Для избрания необходимо набрать более половины голосов.
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