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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575542618.html
На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей
За пять дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка составила 41,7 процента, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:55
президентские выборы в белоруссии
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
белоруссия, в мире

На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей

08:11 09.08.2020 (обновлено: 10:55 09.08.2020)
25772
© Sputnik / Виктор ТолочкоДевушка досрочно голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Девушка досрочно голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Девушка досрочно голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
МИНСК, 9 авг — РИА Новости. За пять дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка составила 41,7 процента, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Причем в Гомельской области выборы уже состоялись, правда, они у нас учитываются целиком по стране", — сказала она, уточнив, что в Гомельской области явка превысила 50 процентов.
Предвыборная агитация в Белоруссии
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Процедура выборов президента Белоруссии
Согласно данным на сайте ЦИК, к моменту завершения досрочного голосования явка в Минске составила 33,4 процента, в Брестской области — 38,4, в Витебской — 39,34, в Гомельской — 54,44, в Гродненской — 38,6, в Минской — 39,66, в Могилевской — 49,92 процента.
Президентские выборы проходят в Белоруссии 9 августа, в них участвуют пять человек. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. В списки для голосования включены более 6,8 миллиона избирателей.
Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в них приняли участие более половины из включенных в списки избирателей. Для избрания необходимо набрать более половины голосов.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске
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315764355
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Президентские выборы в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тоже жулики
9 августа, 09:18
Sergey Popov
3801007
Неприкрытое враньё.
9 августа, 09:29
alex-inst
30010012
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