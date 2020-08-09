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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575542515.html
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента
Участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись для избирателей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T14:08
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Открытие избирательных участков в Минске в день президентских выборов
Избирательные участки открылись в Белоруссии в связи в президентскими выборами. На кадрах, снятых в воскресенье утром в Минске, видно, как жители города идут голосовать. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 часов, после этого начнется подсчет голосов.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

08:04 09.08.2020 (обновлено: 14:08 09.08.2020)
6605
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись для избирателей, передает корреспондент РИА Новости.
В основной день голосования, 9 августа, участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Всего в ходе этой избирательной кампании образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. На территории России участки организованы в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
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Участки созданы в воинских частях (таких 13), санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях (231). На них избиркомы могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосовали все избиратели, включенные в список.
Кроме того, есть возможность голосования на дому для тех, кто по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день выборов в помещение для голосования. В этих целях в участковой комиссии должно быть не более трех переносных ящиков для голосования. Официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования не требуется.
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Граждане голосуют по месту регистрации – постоянной или временной. Проголосовать не по месту постоянной регистрации можно, например, при предъявлении в комиссию договора найма жилого помещения.
Избиратели, инфицированные новым коронавирусом и находящиеся на амбулаторном лечении, будут голосовать 9 августа на участках в больницах, куда их будут доставлять, или дома. Контакты первого уровня с носителями коронавируса, находящиеся на самоизоляции, будут голосовать на общих основаниях, но с обязательным соблюдением защитных мер.
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Из-за пандемии коронавируса на самих участках будут предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке, будет обеспечено социальное дистанцирование, по возможности разделены потоки входящих и выходящих с участка. Планируется, что избиратель будет предъявлять паспорт в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии.
На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Кроме того, в бюллетенях есть графа "против всех".
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
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