В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента Участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись для избирателей, передает корреспондент РИА Новости.

В основной день голосования, 9 августа, участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск). Всего в ходе этой избирательной кампании образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. На территории России участки организованы в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Участки созданы в воинских частях (таких 13), санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях (231). На них избиркомы могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Кроме того, есть возможность голосования на дому для тех, кто по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день выборов в помещение для голосования. В этих целях в участковой комиссии должно быть не более трех переносных ящиков для голосования. Официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования не требуется.

Граждане голосуют по месту регистрации – постоянной или временной. Проголосовать не по месту постоянной регистрации можно, например, при предъявлении в комиссию договора найма жилого помещения.

Избиратели, инфицированные новым коронавирусом и находящиеся на амбулаторном лечении, будут голосовать 9 августа на участках в больницах, куда их будут доставлять, или дома. Контакты первого уровня с носителями коронавируса, находящиеся на самоизоляции, будут голосовать на общих основаниях, но с обязательным соблюдением защитных мер.

Из-за пандемии коронавируса на самих участках будут предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке, будет обеспечено социальное дистанцирование, по возможности разделены потоки входящих и выходящих с участка. Планируется, что избиратель будет предъявлять паспорт в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко , который бессменно руководит страной 26 лет. Кроме того, в бюллетенях есть графа "против всех".