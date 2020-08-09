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Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
При соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы. Таким мнением в беседе с "Пятым каналом" поделилась кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T06:00
риа наука
инна кононенко
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Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

06:00 09.08.2020
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© Depositphotos / d.travnikovМясо или фрукты
Мясо или фрукты
© Depositphotos / d.travnikov
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. При соблюдении правильного питания мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы. Таким мнением в беседе с "Пятым каналом" поделилась кандидат медицинских наук, врач-диетолог Инна Кононенко.

"Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом это будет больше проявляться", — пояснила она.

Кононенко обратила внимание на два показателя изнашиваемости организма. Первый — толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии: чем больше, тем быстрее происходит старение. Из-за того, что вегетарианцы не употребляют большое количество холестерина, у них толщина этой стенки будет ниже, чем у мясоедов.

"Если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться", — подчеркнула медик.

Второй маркер старения — работа митохондрий. Специалист называет их "энергетическими станциями" клеток.

"У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить", — рассказала Кононенко.

По ее словам, при отсутствии конкретного органического соединения нарушается процесс расщепления и усваивания конкретного белка, что приводит к проблемам с ростом волос, ногтей, ухудшению зрения, состояния кожи и сосудов.
Диетолог рекомендует и мясоедам, и вегетарианцам избегать дефицита витаминов и микроэлементов.
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3 апреля 2018, 07:41РИА Наука
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06:00Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
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