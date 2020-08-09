Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев

"У вегетарианцев они работают хуже, чем у мясоедов. Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить", — рассказала Кононенко.