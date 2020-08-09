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В США объяснили переброску войск из Германии на восток
Вывод войск США из Германии укладывается в стратегию сдерживания России, заявил глава Пентагона Марк Эспер. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:53
россия
марк эспер
польша
германия
сша
в мире
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В США объяснили переброску войск из Германии ближе к российским границам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, марк эспер, польша, германия, сша, в мире

В США объяснили переброску войск из Германии на восток

05:31 09.08.2020 (обновлено: 05:53 09.08.2020)
3310
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan LucasАмериканские военные
Американские военные
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Вывод войск США из Германии укладывается в стратегию сдерживания России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
"Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию — ред.)", — сказал Эспер в интервью Fox News.
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По его словам, большинство союзников, с которыми он говорил, считают это "хорошим шагом".
Ранее Эспер сообщил, что из Германии выведут в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский Монс, проинформировал в свою очередь командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс. Сейчас в Монсе расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.
После объявления о выводе войск из Германии США объявили об отправке в Польшу дополнительно одной тысячи военнослужащих помимо уже присутствующих там 4,5 военнослужащих США.
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