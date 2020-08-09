Автомобилистов в России предупредили о важных изменениях

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Осенью 2020 года российских автовладельцев ждет ряд изменений, пишет Осенью 2020 года российских автовладельцев ждет ряд изменений, пишет Autonews . В частности, пересмотрят тарифы ОСАГО , вернут процедуру техосмотра. Кроме того, в Москве изменят дорожную разметку, а работникам ГИБДД выдадут новую аппаратуру для оценки технического состояния машин.

С конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Границы тарифного коридора будут раздвинуты на 30 процентов, кроме того, в обе стороны снизятся размеры индивидуальной ставки. Минимальная будет равняться 2471 рублю, а максимальная увеличится до 5436 рублей. Также водители смогут получить индивидуальный тариф, рассчитываемый на основании таких показателей, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст машины, семейное положение водителя и наличие у него детей. При этом, по данным издания, итоговый тариф не будет превышать предельно разрешенный базовый.

Процедура техосмотра, приостановленная из-за пандемии коронавируса, будет возобновлена. После 30 сентября, чтобы оформить полис ОСАГО, необходимо будет получать диагностическую карту. С осени постепенно будут вводить новые требования. Так, водитель будет должен предоставить фото въезда и выезда в пункт технического обслуживания. Начнут сверять координаты машины с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать с помощью камер, автоматически.

По причине того, что сезон отпусков в России сдвинулся из-за ограничительных мер, действие летних тарифов на платных дорогах продлили до 31 октября.

ГИБДД в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" получит новые приборы для качественной оценки состояния машин и дорожного полотна. Сотрудникам дадут устройства для измерения остаточного протектора шин, а также диагностики тормозных систем и рулевого управления. Для контроля выхлопа дизельных двигателей будут задействованы дымомеры. Также у инспекторов появится возможность измерять освещенность дорожного покрытия с помощью люксометров. Этот прибор, который уже опробуется в Хакасии, усилит контроль над безопасностью участков дороги и поможет при разборе сложных аварий.

В столице также будут свои нововведения. Так, в тоннелях на Садовом кольце и на некоторых участках ТТК будет нанесена прерывистая разметка. На регулируемых пешеходных переходах "зебры" вернут к классическому виду, без желтых полос. Изменится обозначение парковочных мест — прерывистые линии вместо привычных "карманов". Это нужно для того, чтобы дать возможность парковаться большему числу машин.