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Автомобилистов в России предупредили о важных изменениях
Осенью 2020 года российских автовладельцев ждет ряд изменений, пишет Autonews. В частности, пересмотрят тарифы ОСАГО, вернут процедуру техосмотра. Кроме того, в РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:20
осаго
авто
москва
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
осаго, авто, москва, общество

Автомобилистов в России предупредили о важных изменениях

05:20 09.08.2020
15698
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабота ДПС ГИБДД Восточного административного округа города Москвы
Работа ДПС ГИБДД Восточного административного округа города Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Осенью 2020 года российских автовладельцев ждет ряд изменений, пишет Autonews. В частности, пересмотрят тарифы ОСАГО, вернут процедуру техосмотра. Кроме того, в Москве изменят дорожную разметку, а работникам ГИБДД выдадут новую аппаратуру для оценки технического состояния машин.
С конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Границы тарифного коридора будут раздвинуты на 30 процентов, кроме того, в обе стороны снизятся размеры индивидуальной ставки. Минимальная будет равняться 2471 рублю, а максимальная увеличится до 5436 рублей. Также водители смогут получить индивидуальный тариф, рассчитываемый на основании таких показателей, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст машины, семейное положение водителя и наличие у него детей. При этом, по данным издания, итоговый тариф не будет превышать предельно разрешенный базовый.
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Процедура техосмотра, приостановленная из-за пандемии коронавируса, будет возобновлена. После 30 сентября, чтобы оформить полис ОСАГО, необходимо будет получать диагностическую карту. С осени постепенно будут вводить новые требования. Так, водитель будет должен предоставить фото въезда и выезда в пункт технического обслуживания. Начнут сверять координаты машины с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать с помощью камер, автоматически.
По причине того, что сезон отпусков в России сдвинулся из-за ограничительных мер, действие летних тарифов на платных дорогах продлили до 31 октября.
ГИБДД в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" получит новые приборы для качественной оценки состояния машин и дорожного полотна. Сотрудникам дадут устройства для измерения остаточного протектора шин, а также диагностики тормозных систем и рулевого управления. Для контроля выхлопа дизельных двигателей будут задействованы дымомеры. Также у инспекторов появится возможность измерять освещенность дорожного покрытия с помощью люксометров. Этот прибор, который уже опробуется в Хакасии, усилит контроль над безопасностью участков дороги и поможет при разборе сложных аварий.
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В столице также будут свои нововведения. Так, в тоннелях на Садовом кольце и на некоторых участках ТТК будет нанесена прерывистая разметка. На регулируемых пешеходных переходах "зебры" вернут к классическому виду, без желтых полос. Изменится обозначение парковочных мест — прерывистые линии вместо привычных "карманов". Это нужно для того, чтобы дать возможность парковаться большему числу машин.
Кроме того, изменения коснутся основных документов — ПТС и СТС. В них будет заноситься больше данных — например, о мощности двигателя и сроке госрегистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. На лицевой стороне ПТС также будет больше информации, чем сейчас.
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ОСАГОАвтоМоскваОбщество
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алексей
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