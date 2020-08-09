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Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
Музыкант Юрий Лоза предположил, что российские артисты отказались от участия в концертах в Белоруссии накануне президентских выборов из-за снятия... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T04:40
культура
россия
музыка
шоу-бизнес
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леонид агутин
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, музыка, шоу-бизнес, стас пьеха, григорий лепс, леонид агутин, белоруссия, сша

Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

04:40 09.08.2020
5507
© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза предположил, что российские артисты отказались от участия в концертах в Белоруссии накануне президентских выборов из-за снятия финансирования, пишет издание "Собеседник.ru".
Ранее российский певец Леонид Агутин и другие артисты сообщили, что не приедут на запланированный на 8 августа концерт в Белоруссии. Выборы президента республики назначены на 9 августа.

"У нас никто бесплатно не работает, бесплатно вообще ничего не бывает", — пояснил Лоза.

По словам музыканта, любой концерт требует финансовых вложений.

"Если для зрителей это мероприятие бесплатное, то кто-то все же его оплатил. Артистам ведь тоже нужно кормить свои семьи", — подчеркнул он.

Артист считает, что люди могли возмутиться из-за возможного присутствия на мероприятиях предвыборной агитации, в результате чего их пришлось отменить.

"Без агитации вкладывать деньги совершенно бессмысленно, для кого будут петь эти артисты?" — заключил исполнитель.

Среди артистов, которые отказались выступать: Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы "Кар-Мэн", "Краски", Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn.
Продюсер Иосиф Пригожин
Вчера, 01:43Культура
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