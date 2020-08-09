Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза предположил, что российские артисты отказались от участия в концертах в Белоруссии накануне президентских выборов из-за снятия финансирования, пишет издание "Собеседник.ru".
Ранее российский певец Леонид Агутин и другие артисты сообщили, что не приедут на запланированный на 8 августа концерт в Белоруссии. Выборы президента республики назначены на 9 августа.
"У нас никто бесплатно не работает, бесплатно вообще ничего не бывает", — пояснил Лоза.
По словам музыканта, любой концерт требует финансовых вложений.
"Если для зрителей это мероприятие бесплатное, то кто-то все же его оплатил. Артистам ведь тоже нужно кормить свои семьи", — подчеркнул он.
Артист считает, что люди могли возмутиться из-за возможного присутствия на мероприятиях предвыборной агитации, в результате чего их пришлось отменить.
"Без агитации вкладывать деньги совершенно бессмысленно, для кого будут петь эти артисты?" — заключил исполнитель.
Среди артистов, которые отказались выступать: Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Тина Кароль, группы "Кар-Мэн", "Краски", Rasa, американский коллектив Boney M, а также рэперы из США Tyga и Saint Jhn.