Психолог разрешил давать детям планшеты

"Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность. Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребенок будет оторван от современной реальности и будет как некоторые бабушки и дедушки, которые не знают, как работает смартфон", — рассказал радио Sputnik психолог.