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Психолог разрешил давать детям планшеты
Игры на планшетах и прочих гаджетах могут быть полезны для детей, если соблюдать ряд ограничений. Что надо делать, чтобы польза превысила вред, рассказал в... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:18
планшеты
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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планшеты, общество

Психолог разрешил давать детям планшеты

05:18 09.08.2020
633
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Игры на планшетах и прочих гаджетах могут быть полезны для детей, если соблюдать ряд ограничений. Что надо делать, чтобы польза превысила вред, рассказал в интервью радио Sputnik клинический психолог Артур Гараганов.
Молодые родители позволяют детям играть в игры на планшетах и смартфонах с раннего детства, что вызывает недоумение у старшего поколения, которое не видит в этом занятии никакой пользы. Однако волнения по этому поводу не имеют под собой реальных оснований, считает Артур Гараганов. Он уверяет, что дети должны играть в современные игры, чтобы не быть оторванными от нынешних реалий.
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"Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность. Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребенок будет оторван от современной реальности и будет как некоторые бабушки и дедушки, которые не знают, как работает смартфон", — рассказал радио Sputnik психолог.

Игры на планшетах и смартфонах могут быть полезны не только самым маленьким, но и школьникам. Артур Гараганов считает, что виртуальные развлечения могут помочь в будущем стать востребованным специалистом в сфере высоких технологий и IT.

"Школьники ловят кайф от того, что они могут достичь побед, пусть и под виртуальным аватаром. Для них это ощущается, как будто бы это реальные социальные достижения. С одной стороны, это уводит от социальных контактов и притупляет эмоциональный интеллект, с другой делает человека увлекающимся узкоспециализированной деятельностью. Виртуальное пространство может привести человека в профессии, связанные с IT или какими-то сложными технологическими исследовательскими проектами", — заключил психолог в интервью радио Sputnik.

При этом Артур Гараганов особенно отметил, что игры не гарантированно ведут к положительному результату. Строить развитие маленького ребенка или обучение школьника только на виртуальных развлечениях — непродуктивно.
Бизнесмен с планшетом в руках
14 апреля 2017, 09:59РИА Наука
Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей
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