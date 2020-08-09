https://ria.ru/20200809/1575541351.html
Психолог разрешил давать детям планшеты
Игры на планшетах и прочих гаджетах могут быть полезны для детей, если соблюдать ряд ограничений. Что надо делать, чтобы польза превысила вред, рассказал в... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:18
2020-08-09T05:18
планшеты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569500371_0:101:2989:1782_1400x0_80_0_0_6ff33b7b457864a3d1bd1d3f890d7971.jpg
https://ria.ru/20180120/1513005343.html
https://ria.ru/20170414/1492231116.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569500371_0:101:2989:1782_1400x0_80_0_0_6ff33b7b457864a3d1bd1d3f890d7971.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569500371_260:0:2989:2047_1400x0_80_0_0_d663f1c1bd8eecb2b872affd020d88d0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569500371_942:0:2989:2047_1400x0_80_0_0_ce946e62f09123f65304dc12dd275920.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
планшеты, общество
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Игры на планшетах и прочих гаджетах могут быть полезны для детей, если соблюдать ряд ограничений. Что надо делать, чтобы польза превысила вред, рассказал в интервью радио Sputnik
клинический психолог Артур Гараганов.
Молодые родители позволяют детям играть в игры на планшетах и смартфонах с раннего детства, что вызывает недоумение у старшего поколения, которое не видит в этом занятии никакой пользы. Однако волнения по этому поводу не имеют под собой реальных оснований, считает Артур Гараганов. Он уверяет, что дети должны играть в современные игры, чтобы не быть оторванными от нынешних реалий.
"Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность. Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребенок будет оторван от современной реальности и будет как некоторые бабушки и дедушки, которые не знают, как работает смартфон", — рассказал радио Sputnik психолог.
Игры на планшетах и смартфонах могут быть полезны не только самым маленьким, но и школьникам. Артур Гараганов считает, что виртуальные развлечения могут помочь в будущем стать востребованным специалистом в сфере высоких технологий и IT.
"Школьники ловят кайф от того, что они могут достичь побед, пусть и под виртуальным аватаром. Для них это ощущается, как будто бы это реальные социальные достижения. С одной стороны, это уводит от социальных контактов и притупляет эмоциональный интеллект, с другой делает человека увлекающимся узкоспециализированной деятельностью. Виртуальное пространство может привести человека в профессии, связанные с IT или какими-то сложными технологическими исследовательскими проектами", — заключил психолог в интервью радио Sputnik.
При этом Артур Гараганов особенно отметил, что игры не гарантированно ведут к положительному результату. Строить развитие маленького ребенка или обучение школьника только на виртуальных развлечениях — непродуктивно.