Названа связь фруктов и болезни печени

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Такие вкусные и полезные, фрукты могут стать причиной развития болезни печени. Почему это происходит и как этого избежать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Фрукты – это углеводы, глюкоза и фруктоза. При этом большое количество фруктозы может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени, рассказала Зухра Павлова. В интервью радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ объяснила, что косточковые и семечковые фрукты разделяются по содержанию фруктозы и глюкозы.
"В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых – больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так – он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени", – предупредила Зухра Павлова.
Очень важно не употреблять фрукты в качестве перекуса, добавила врач-эндокринолог. По ее словам, фрукты всегда должны идти в качестве десерта.
"Когда человек перекусывает фруктами или ягодами, он получает глюкозу, фруктозу, большой выброс инсулина в зависимости от того, сколько съел. При этом в рационе не хватает важного компонента – белка. Перекус фруктами хорош, но только если фрукт идет в качестве десерта: кусочек сыра, йогурт, и к этому добавить яблоко, абрикосы. Большие фрукты лучше есть по одному, мелкие по несколько штук. Когда человек съедает белок и фрукты, уменьшается всплеск глюкозы, меньше отложится, больше потратится", – сказала радио Sputnik Зухра Павлова.