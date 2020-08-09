Названа связь фруктов и болезни печени

"В косточковых фруктах больше содержится глюкозы и меньше фруктозы. А в семечковых – больше фруктозы и меньше глюкозы. То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так – он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени", – предупредила Зухра Павлова.