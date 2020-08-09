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Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит
При выборе продуктов, произведенных или расфасованных в магазине, внимательно изучите, насколько свежим выглядит товар. Некоторые недобросовестные продавцы... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T04:07
роскачество
александр борисов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
роскачество, александр борисов, общество

Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит

04:07 09.08.2020
1101
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетитель у прилавка гипермаркета
Посетитель у прилавка гипермаркета
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. При выборе продуктов, произведенных или расфасованных в магазине, внимательно изучите, насколько свежим выглядит товар. Некоторые недобросовестные продавцы стремятся выдать залежалый или уже начавший портиться товар за свежий, что, несомненно, является нарушением, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.
С одной стороны, можно просто отказаться от сомнительной покупки, а с другой – стоит побороться за свои права покупателя. В соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Покупатели в супермаркете
3 февраля, 08:32
Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения
"Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию", — уточняет эксперт.
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РоскачествоАлександр БорисовОбщество
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