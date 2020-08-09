Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит

С одной стороны, можно просто отказаться от сомнительной покупки, а с другой – стоит побороться за свои права покупателя. В соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.