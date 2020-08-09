Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. При выборе продуктов, произведенных или расфасованных в магазине, внимательно изучите, насколько свежим выглядит товар. Некоторые недобросовестные продавцы стремятся выдать залежалый или уже начавший портиться товар за свежий, что, несомненно, является нарушением, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.
С одной стороны, можно просто отказаться от сомнительной покупки, а с другой – стоит побороться за свои права покупателя. В соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
"Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию", — уточняет эксперт.