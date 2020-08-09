Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

ЛОНДОН, 9 авг - РИА Новости. Великобритания , покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США , сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN

"В настоящий момент Великобритания будет более независимой, но тенденция, которую мы сейчас видим, что политика Великобритании все больше и больше связана с политикой Соединенных Штатов, и это нас немного беспокоит", - отметил посол.

Для того, чтобы Великобритании достичь выгодных для себя условий в переговорах с США по торговой сделке, ей придется принять некоторые условия политики, которая диктуется Вашингтоном, считает глава российского диппредставительства.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к решению Британии по выходу из ЕС, Келин подчеркнул, что у России нет мнения на этот счет. "Это касается Великобритании, чтобы определить, где она чувствует себя более комфортно - за пределами Европейского Союза или находясь внутри ЕС. Для нас это не имеет большого значения", - добавил он.