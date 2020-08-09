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Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США
Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T03:00
россия
выход британии из евросоюза
андрей келин
великобритания
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
россия, выход британии из евросоюза, андрей келин, великобритания, сша, в мире

Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

03:00 09.08.2020
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© РИА Новости / Игорь МихалевЛондон
Лондон
© РИА Новости / Игорь Михалев
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 авг - РИА Новости. Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
"В настоящий момент Великобритания будет более независимой, но тенденция, которую мы сейчас видим, что политика Великобритании все больше и больше связана с политикой Соединенных Штатов, и это нас немного беспокоит", - отметил посол.
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Для того, чтобы Великобритании достичь выгодных для себя условий в переговорах с США по торговой сделке, ей придется принять некоторые условия политики, которая диктуется Вашингтоном, считает глава российского диппредставительства.
Отвечая на вопрос об отношении Москвы к решению Британии по выходу из ЕС, Келин подчеркнул, что у России нет мнения на этот счет. "Это касается Великобритании, чтобы определить, где она чувствует себя более комфортно - за пределами Европейского Союза или находясь внутри ЕС. Для нас это не имеет большого значения", - добавил он.
При этом с экономической точки зрения Brexit представляет новые возможности для развития делового сотрудничества между РФ и Британией. Однако на пути улучшения экономических отношений стоят политические барьеры, подчеркнул посол.
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РоссияВыход Британии из ЕвросоюзаАндрей КелинВеликобританияСШАВ мире
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