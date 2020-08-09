https://ria.ru/20200809/1575541018.html
Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T02:34
2020-08-09T05:22
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Трамп неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909094_0:0:2957:1663_1400x0_80_0_0_5571f8db3a9d98474917d47ad4305ec5.jpg
https://ria.ru/20200807/1575481942.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909094_0:0:2957:1663_1400x0_80_0_0_5571f8db3a9d98474917d47ad4305ec5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909094_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_7e87285aa6f374ca0689fea83a7b7c0d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909094_258:0:2305:2047_1400x0_80_0_0_e9f8c8d6b3300762ed4914bfe2fa7cd4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости.
Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico
со ссылкой на источники.
По его данным, 87-летний Адельсон позвонил Трампу, чтобы обсудить поддержку экономики в условиях коронавируса. Однако Трамп стал резко укорять Адельсона за то, что тот тратит на его переизбрание недостаточно денег. Адельсон в пререкания вступать не стал, уточняет Politico.
По данным издания, Адельсон может пожертвовать республиканцам девятизначную сумму — то есть более 100 миллионов долларов.
Адельсон — крупнейший международный инвестор в казино, его состояние оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.
Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев оспаривать свое право на второй президентский пост будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов выдвигается Джо Байден.