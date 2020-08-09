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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:22
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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Трамп неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

02:34 09.08.2020 (обновлено: 05:22 09.08.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
По его данным, 87-летний Адельсон позвонил Трампу, чтобы обсудить поддержку экономики в условиях коронавируса. Однако Трамп стал резко укорять Адельсона за то, что тот тратит на его переизбрание недостаточно денег. Адельсон в пререкания вступать не стал, уточняет Politico.
Президент США Дональд Трамп
7 августа, 11:32Президентские выборы в США - 2020
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По данным издания, Адельсон может пожертвовать республиканцам девятизначную сумму — то есть более 100 миллионов долларов.
Адельсон — крупнейший международный инвестор в казино, его состояние оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.
Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев оспаривать свое право на второй президентский пост будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов выдвигается Джо Байден.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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