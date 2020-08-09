https://ria.ru/20200809/1575540714.html
При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
Свыше 70 правоохранителей пострадали, один погиб в результате беспорядков в Бейруте, сообщило главное управление общей безопасности Ливана. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T01:28
2020-08-09T02:49
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ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире
КАИР, 9 авг - РИА Новости.
Свыше 70 правоохранителей пострадали, один погиб в результате беспорядков в Бейруте
, сообщило главное управление общей безопасности Ливана
.
"Во время выполнения задачи по поддержанию безопасности и порядка на демонстрациях в центре Бейрута 8 августа, которая вылилась в беспорядки, мученически погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи и более 70 сотрудников сил безопасности получили ранения", - говорится в заявлении.
Тысячи человек вышли в субботу на митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ, он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. На данный момент здания, в которых располагаются министерства иностранных дел, экономики и энергетики, освобождены от протестующих. По данным телеканала "Аль-Манар", в результате беспорядков пострадали 490 человек.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.