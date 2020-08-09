При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей

КАИР, 9 авг - РИА Новости. Свыше 70 правоохранителей пострадали, один погиб в результате беспорядков в Свыше 70 правоохранителей пострадали, один погиб в результате беспорядков в Бейруте , сообщило главное управление общей безопасности Ливана

"Во время выполнения задачи по поддержанию безопасности и порядка на демонстрациях в центре Бейрута 8 августа, которая вылилась в беспорядки, мученически погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи и более 70 сотрудников сил безопасности получили ранения", - говорится в заявлении.

Тысячи человек вышли в субботу на митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ, он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. На данный момент здания, в которых располагаются министерства иностранных дел, экономики и энергетики, освобождены от протестующих. По данным телеканала "Аль-Манар", в результате беспорядков пострадали 490 человек.