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При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
Свыше 70 правоохранителей пострадали, один погиб в результате беспорядков в Бейруте, сообщило главное управление общей безопасности Ливана. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T02:49
протесты в бейруте
бейрут
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей

01:28 09.08.2020 (обновлено: 02:49 09.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолкновения в центре Бейрута
Столкновения в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столкновения в центре Бейрута. Архивное фото
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Свыше 70 правоохранителей пострадали, один погиб в результате беспорядков в Бейруте, сообщило главное управление общей безопасности Ливана.
"Во время выполнения задачи по поддержанию безопасности и порядка на демонстрациях в центре Бейрута 8 августа, которая вылилась в беспорядки, мученически погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи и более 70 сотрудников сил безопасности получили ранения", - говорится в заявлении.
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Тысячи человек вышли в субботу на митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ, он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. На данный момент здания, в которых располагаются министерства иностранных дел, экономики и энергетики, освобождены от протестующих. По данным телеканала "Аль-Манар", в результате беспорядков пострадали 490 человек.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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