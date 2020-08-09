Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств

КАИР, 9 авг — РИА Новости. Ливанская армия очистила от протестующих здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте, передает " Ливанская армия очистила от протестующих здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте, передает " Аль-Арабия аль-Хадас ".

По свидетельству корреспондента РИА Новости, "на улицы ливанской столицы в настоящий момент вернулось спокойствие".

Тысячи человек в субботу вышли на митинг, потребовав отставки правительства и проведения реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты ворвались в здания четырех министерств и ассоциации банков. Пострадали более 700 человек. По данным силовых структур, погиб один правоохранитель, 70 сотрудников пострадали.

Протесты в Бейруте начались после разрушительного взрыва, который произошел 4 августа в районе морского порта поблизости от базы ВМС Ливана. Погибли 158 человек, 6 тысяч были ранены. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, машин, во многих кварталах выбиты стекла.