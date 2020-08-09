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Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств
Ливанская армия очистила от протестующих здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте, передает "Аль-Арабия аль-Хадас". РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:43
протесты в бейруте
бейрут
ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств

01:04 09.08.2020 (обновлено: 05:43 09.08.2020)
5428
© РИА НовостиПротесты в Бейруте
Протесты в Бейруте
© РИА Новости
Протесты в Бейруте. Архивное фото
КАИР, 9 авг — РИА Новости. Ливанская армия очистила от протестующих здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики в Бейруте, передает "Аль-Арабия аль-Хадас".
По свидетельству корреспондента РИА Новости, "на улицы ливанской столицы в настоящий момент вернулось спокойствие".
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
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Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек
Тысячи человек в субботу вышли на митинг, потребовав отставки правительства и проведения реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты ворвались в здания четырех министерств и ассоциации банков. Пострадали более 700 человек. По данным силовых структур, погиб один правоохранитель, 70 сотрудников пострадали.
Столкновения в центре Бейрута
Вчера, 21:47
Премьер Ливана предложил провести досрочные парламентские выборы
Протесты в Бейруте начались после разрушительного взрыва, который произошел 4 августа в районе морского порта поблизости от базы ВМС Ливана. Погибли 158 человек, 6 тысяч были ранены. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, машин, во многих кварталах выбиты стекла.
По данным местных властей, причиной стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, которую таможня конфисковала еще в 2014 году.
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Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
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