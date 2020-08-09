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Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек
Число пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 490 человек, сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар" со... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T00:13
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек

00:13 09.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте. Архивное фото
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 490 человек, сообщает ливанский телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на оперативный штаб в службе экстренной медицинской помощи и спасения исламского общества.
"Во время столкновений между силами безопасности и протестующими в центре Бейрута ранения получили 490 человек", - сообщает телеканал.
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Вчера, 23:17
Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих
Тысячи людей вышли в субботу на митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
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