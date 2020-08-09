Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек

"Во время столкновений между силами безопасности и протестующими в центре Бейрута ранения получили 490 человек", - сообщает телеканал.

Тысячи людей вышли в субботу на митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Вскоре он перерос в массовые столкновения. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков. МВД сообщило о гибели одного правоохранителя.