Автору "Игры престолов" Мартину вменяют 214 изнасилований. И это не все

На уходящей неделе список знаменитостей, разоблаченных и покаявшихся в расовом, социальном и сексуальном угнетении, пополнился звездой кино Зои Салданой и звездой фантастики Джорджем Мартином

Актриса Салдана — известная нам как синяя женщина из "Аватара" и зеленая женщина из "Стражей Галактики" — в слезах попросила прощения за то, что несколько лет назад сыграла черную женщину, певицу Нину Симон. По словам Салданы, она теперь осознает, что не должна была играть негритянку, потому что она сама недостаточно негритянка (Зои хоть и темнокожая, но карибская мулатка с элементами ирландской, латиноамериканской и арабской крови, а это значит, что она не может претендовать на причастность к настоящей Черному Американскому Наследию, как-то так). Более того: она теперь повинна в культурной апроприации, то есть присвоении. Ибо отобрала образ Нины Симон у Черного Народа, а роль Симон и, соответственно, гонорар за нее — у настоящей Черной Американской Актрисы.

В свою очередь, скандал с Мартином (обвиненным в расизме и трансфобии) вроде бы завершился, но 71-летнего писателя продолжают пинать передовые журналисты, припоминая ему все грехи — и от списка его грехов бросает в дрожь.

Если вы случайно пропустили, то напомним начало этой истории: автор "Песни льда и пламени" (и, следовательно, создатель "Игры престолов") был назначен ведущим самой авторитетной премии американской фантастической литературы "Хьюго". Церемония в этом году проходила в связи с пандемией по скайпу, все сидели в смешных шляпах и все выглядело довольно мирно, но Джордж Мартин:

1 наградил призом "ретро-Хьюго" за лучший сборник рассказов 1945 года посмертное издание "Мифов Ктулху" Говарда Лавкрафта; наградил призом "ретро-Хьюго" за лучший сборник рассказов 1945 года посмертное издание "Мифов Ктулху" Говарда Лавкрафта; 2 наградил призом "ретро-Хьюго" за лучшую редактуру покойного Джона Кемпбелла; наградил призом "ретро-Хьюго" за лучшую редактуру покойного Джона Кемпбелла; 3 во время своей речи проехался по статуэтке "Оскара" на предмет неполной ясности с его половой принадлежностью; во время своей речи проехался по статуэтке "Оскара" на предмет неполной ясности с его половой принадлежностью; 4 не сумел правильно выговорить название "журнала негритянской фантастики", написанное на специальном ломаном английском, тем самым обнаружив равнодушие к негритянской культуре; не сумел правильно выговорить название "журнала негритянской фантастики", написанное на специальном ломаном английском, тем самым обнаружив равнодушие к негритянской культуре; 5 в процентном отношении в своей речи уделил больше всего внимания белым мужчинам — несмотря на то, что в этом году расовый состав лауреатов вполне удовлетворительный: там много негров и азиатов. в процентном отношении в своей речи уделил больше всего внимания белым мужчинам — несмотря на то, что в этом году расовый состав лауреатов вполне удовлетворительный: там много негров и азиатов.

Этими своими действиями Мартин, во-первых, глубоко оскорбил расовую справедливость, поскольку Лавкрафт и Кемпбелл, будучи людьми своего времени (то есть первой половины XX столетия) и своей страны (то есть Америки , где действовали сегрегационные расовые законы), в той или иной мере разделяли расистские взгляды. Эти взгляды, правда, считались тогда не только совершенно приемлемыми, но и были мейнстримом чуть ли не везде, кроме коммунистического СССР, но в США сейчас наводят ретроспективную справедливость, так что это не оправдание.

А во-вторых, обидными шутками про "Оскара" Мартин причинил боль трансгендерным персонам.

Мартин кое-как извинился, но пока что его явно не простили. Во всяком случае, передовые СМИ (например, Esquire ) припоминают знаменитому фантасту, что:

— в его "Песни льда и пламени" имеется 214 эпизодов сексуального насилия, причем насилуют постоянно в основном женщин. И хотя Мартин оправдывается, что в его книгах персонажи насилуют друг друга, потому что на войнах так происходит всегда, — но в этом определенно есть что-то мизогинистское; в его "Песни льда и пламени" имеется 214 эпизодов сексуального насилия, причем насилуют постоянно в основном женщин. И хотя Мартин оправдывается, что в его книгах персонажи насилуют друг друга, потому что на войнах так происходит всегда, — но в этом определенно есть что-то мизогинистское; — его варвары (смуглые, между прочим) изображены как дикари, склонные к насилию; его варвары (смуглые, между прочим) изображены как дикари, склонные к насилию; — и это все в то время, когда сама премия "Хьюго", кстати, еще не искупила свою вину, поскольку ее долго-долго, до этого десятилетия, не вручали неграм. и это все в то время, когда сама премия "Хьюго", кстати, еще не искупила свою вину, поскольку ее долго-долго, до этого десятилетия, не вручали неграм.

"Такой непродуманный подход к вопросу расы и класса <...> есть прекрасный пример того, что жанру научной фантастики и фэнтези еще предстоит прогрессировать, а его иконам, включая Мартина, еще предстоит выучить и усвоить уроки", — снисходительно пишет колумнистка "Эсквайра" (она женщина и негритянка, то есть по определению находится на правильной стороне истории, так что может себе позволить немного повоспитывать старого белого мужика).

...Что тут хотелось бы отметить.

Именно это и есть та самая причина, по которой нам стоит с большим вниманием следить за успехами "новой социальной справедливости" в передовых странах.

Именно это и есть та самая причина, по которой мы должны с большим вниманием следить за успехами тех, кто протаскивает элементы этой идеологии в нашу жизнь (а они протаскивают, методично и трудолюбиво, пусть пока и не очень эффективно).

Потому что Мартин ведь обвинен в серийном литературном сексизме не потому, что его персонажи друг дружку насилуют. А потому, что они делают это безыдейно. Чрезвычайно ценимые идеологами "новой справедливости" сериал "Рассказ служанки" и роман, по которому он снят, — вообще одно сплошное затяжное унылое изнасилование, но оно выполнено в идеологически правильном ключе, поэтому к данному дурному садомазо ни у кого претензий нет.

А если любая — любая — идеология становится реальной силой в руках каких-то людей, объявивших себя ее держателями и носителями, — то заканчивается эта история всегда одинаково.

На пороге у знаменитого писателя, полвека творившего для развлечения и вразумления миллионов, вдруг появляются какие-то типы, не имеющие ни талантов, ни работоспособности, ни успехов — ничего, кроме корочек о том, что они приняли в себя великую Справедливость, что дух Равенства почиет на них, что Разнообразие говорит их устами.

И эти гордые ничтожества сообщают нормальному человеку, что он, знаменитый писатель, накосячил перед Справедливостью и Равенством — и должен за это покаяться перед ними и платить отступные, если не хочет больших неприятностей.

А чтобы до него дошло, что они не шутят, они могут даже бросить ему под ноги скальп Джоан Роулинг

...И у нас будет то же самое. Ну и что, что в России нет негров (кстати, это не помешало волне публикаций в западных СМИ на тему "русского расизма"). Угнетаемых феминисток у нас тоже почти нет — в жизни. А если зайти в твиттер, то мы увидим там целые табуны бомбящих ненавистью неопалимых гражданок, по версии которых наша страна есть гендерный концлагерь, в котором творится столько преступлений против женщин, что мужчинам каяться не перекаяться и платить не переплатить.

Трансгендеров у нас тоже какие-то следовые количества, что не мешает передовым изданиям выдавать по материалу "Как страдают трансгендеры в России" в неделю (в остальные дни в России страдают женщины, представители малых народов, геи, сектанты, жильцы микрорайона № 3, рядом с которым строят что-то не то).

Наше общество достаточно разнообразно, чтобы рэкетиры справедливости могли нарезать из него "идентичности для страдания" и ходить с доверенностями от этих страдающих групп, нагибая инстанции, отправляя в бойкот несогласных и требуя денег.

Мы не должны успокаивать себя тем, что "у нас и так народу не хватает в стране, у нас нет столько лишних людей, чтобы их наскреблось на массовое движение". В действительности речь не о лишних людях вообще, а о количестве претендентов на элитный статус — а таким может быть чертовски тесно даже в сильно обезлюдевшей стране. Доказано Украиной.

Кстати, целые толпы боевых жертв появляются сразу же, как только быть жертвой становится тактически выгодно.

Как только становится выгоднее быть каким-нибудь меньшинством, чем учиться или трудиться.

Как только оказывается выгоднее быть подкованным идеологом, вызубрившим все виды угнетения, чем уметь думать и обладать знаниями.