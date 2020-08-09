https://ria.ru/20200809/1575504345.html
Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах
Капуста, бабки, лавандосы, зелёные. Деньги как только не называют, а говорить о них почему-то не принято. Но выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок. На случай, если всё-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно.
2020-08-09T12:00
2020-08-09T12:00
подкаст
как это по-русски
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Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах
Капуста, бабки, лавандосы, зелёные. Деньги как только не называют, а говорить о них почему-то не принято. Но выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок. На случай, если всё-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно.
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах
Капуста, бабки, лавандосы, зелёные. Деньги как только не называют, а говорить о них почему-то не принято. Но выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок. На случай, если всё-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно.