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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200809/1575504345.html
Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах
Капуста, бабки, лавандосы, зелёные. Деньги как только не называют, а говорить о них почему-то не принято. Но выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок. На случай, если всё-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно.
2020-08-09T12:00
подкаст
как это по-русски
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Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах
Капуста, бабки, лавандосы, зелёные. Деньги как только не называют, а говорить о них почему-то не принято. Но выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок. На случай, если всё-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575504495_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_49266eabc28a8a2c186f994c0016cc65.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подкаст, аудио

Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах

12:00 09.08.2020
4387
Как это по-русски
Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах
Вчера, 12:00
Капуста, бабки, лавандосы, зелёные. Деньги как только не называют, а говорить о них почему-то не принято. Но выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок. На случай, если всё-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно.
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Голоса эпизода Наталия Шашина, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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