Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах

4387

Как это по-русски Бабки, убитые еноты и капуста. Как грамотно говорить о деньгах

Капуста, бабки, лавандосы, зелёные. Деньги как только не называют, а говорить о них почему-то не принято. Но выяснять цену товара и оплачивать покупку гораздо приятнее без ошибок. На случай, если всё-таки придется занимать до получки и считать "убитых енотов", разбираемся, как сделать это грамотно.