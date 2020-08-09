Москвичей с ограниченными возможностями научат самостоятельной жизни

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В сентябре 2020 года в Москве начнет работу социальная гостиница, где горожан с ограниченными возможностями здоровья будут обучать навыкам самостоятельного проживания. Курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, пройдут 216 человек с психофизическими нарушениями, такими как детский церебральный паралич, расстройство аутистического спектра, нарушение зрения, умственная отсталость, черепно-мозговая травма, шизофрения, синдром Дауна и другими генетическими заболеваниями, сообщает портал mos.ru.

Москвичи с инвалидностью в возрасте от 18 до 45 лет смогут временно переехать из дома или интерната в девять специально оборудованных тренировочных квартир, где под контролем наставников научатся самостоятельно делать покупки, готовить пищу и накрывать на стол, убираться в комнате, стирать и гладить одежду. Одна из квартир оборудована для маломобильных граждан: там есть специальный кухонный гарнитур с низкой рабочей панелью и доступом в коляске к плите и раковине, сидячие ванны с потолочной переносной системой.

Вместе с участниками программы круглосуточно будут находиться тренеры — социальные психологи, а в дневное время еще и их помощники. Большое внимание будет уделено психологическим тренингам, нацеленным на развитие личности, коммуникативных способностей, гендерной идентичности и выстраивания отношений с другими людьми.

Это уже не первый опыт реабилитации инвалидов в столице. Тренировочные квартиры в Москве были созданы в 2018 году на базе городского научно-практического центра по защите прав детей "Детство", обучение и реабилитацию в котором прошли 576 человек. Как рассказал РИА Новости замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Алексей Володин, каждый десятый человек овладел умениями, достаточными для самостоятельного проживания с минимальным сопровождением.

"Практика показывает, что после проживания в тренировочных квартирах люди с инвалидностью становятся более самостоятельными, а некоторые способны себя полностью обслужить и начинают жить отдельно от родителей или покидают интернат. Важным фактом является и то, что благодаря такому проекту у людей с инвалидностью появляется личная жизнь и заинтересованность друг в друге", — отметил он.