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Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые больше остальных обижаются на окружающих и долго не могут отпустить... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака

00:41 09.08.2020 (обновлено: 05:53 09.08.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoМолодые люди ссорятся
Молодые люди ссорятся
© Depositphotos / IgorVetushko
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые больше остальных обижаются на окружающих и долго не могут отпустить ситуацию, сообщает YourTango.
По словам Шенвальд, Скорпионы, к примеру, никогда не забывают и никогда не перестают думать о мести, если вы их когда-то оскорбили или унизили.
Эксперт по астрологии посоветовала вспомнить о том, какими страстными они бывают, и представить, как чувства перерастают в негативную энергию, направленную на вас. Скорпионов очень трудно заставить простить или хотя бы немного проявить снисходительность. А делать вид, будто вы не сделали того, о чем думает Скорпион, вам не поможет, потому что они больше всего ненавидят лжецов.
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Если вы обидите Тельца, он не пожалеет времени и сил, чтобы все это как следует прокрутить в своей голове. Кристина Шенвальд подчеркивает: в отличие от Скорпионов, они не жаждут в такой степени расплаты, но всякий раз, когда вы будете взаимодействовать с ними, Тельцы в мельчайших деталях запомнят каждую совершенную вами оплошность или ошибку. Поэтому если вы когда-то пытались навредить их самооценке или счастью, навсегда займете место в "черном списке".
По словам эксперта, Козероги могут прощать обидчиков, если это не связано с их карьерой или с тем, что имеет для представителей этого знака особое значение. Но если вы, например, ругаете их перед начальством или заставляете выглядеть глупо перед кем-то, кого они хотели впечатлить, Козероги вам этого не простят и когда-нибудь отомстят.
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Что хорошо с Овнами, так это то, что они сразу скажут, если вы их рассердили или расстроили. Но если вы ничего не сделаете, чтобы исправить свою ошибку, они вам этого никогда не забудут. Овны будут мило улыбаться и вести себя максимально дружелюбно. Но когда вы меньше всего ожидаете - Овны накажут вас. Как только представители этого знака почувствуют себя лучше, не исключено, что они могут принять вас в свою жизнь, но, вероятно, больше не будут вам доверять.
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Странно видеть в этом списке такой уравновешенный и гармоничный знак зодиака, как Весы. Однако они тоже любители затаить обиду. Скорее всего, вы об этом не узнаете, так как Весы ненавидят стычки и конфликты.
Представители этого знака, скорее всего, не захотят причинить вам физическую боль, но могут специально совершить какую-нибудь глупость: например, сломать любимый чайник или удалить все ваши фотографии. Если они не выпустят негативные эмоции, то могут еще долго удерживать их внутри себя.
Кристина Шенвальд уточнила, что остальным знакам зодиака: Близнецам, Девам, Рыбам, Ракам, Стрельцам и Водолеям — тоже свойственно обижаться. Однако, в отличие от остальных, они быстро отпускают ситуацию и не думают о мести.
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