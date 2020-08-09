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В Великобритании хозяева нашли пропавшую кошку через 12 лет
Семья Дейвис из графства Большой Манчестер нашла свою пропавшую кошку 12 лет спустя, сообщает The Guardian. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T01:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, кошки, домашние животные, новости - туризм, шотландия, великобритания

В Великобритании хозяева нашли пропавшую кошку через 12 лет

00:23 09.08.2020 (обновлено: 01:38 09.08.2020)
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© Depositphotos / dashabelozerovaЖенщина с кошкой
Женщина с кошкой
© Depositphotos / dashabelozerova
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Семья Дейвис из графства Большой Манчестер нашла свою пропавшую кошку 12 лет спустя, сообщает The Guardian.
Кошка по кличке Джорджи пропала в один из праздников, который семья решила провести на берегу озера Лох-Ломонд в Шотландии в 2008 году. Питомица убежала и не вернулась. И только сейчас, благдаря микрочипу, хозяева получили оповещение о том, что она найдена.
Все эти годы Джорджи жила в заповеднике королевы Елизаветы в Шотландии, там о ней заботились местные служащие. Кошку полюбили все отдыхающие. Когда начался карантин из-за коронавируса, один служащий отнес ее в центр помощи бездомным животным. Уже там сотрудники по микрочипу вышли на ее владельцев. Оказалось, что они живут в четырех часах езды на автомобиле от заповедника – в Рочдейле.
Дейвисы были шокированы новостью о найденной спустя столько лет своей любимице.
"Первая мысль была запрыгнуть в машину и сразу же мчать за Джорджи, но у нас в доме уже живет один взрослый кот. Когда я общалась с сотрудниками центра, я поняла, что наша сегодняшняя жизнь абсолютно не подходит Джорджи: она не любит других животных, ей нужно много пространства. Очень жаль, но спустя столько времени мы не сможем воссоединиться", — рассказала Эми Дейвис.
Теперь для Джорджи будут искать новый дом.
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