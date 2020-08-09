В Великобритании хозяева нашли пропавшую кошку через 12 лет

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Семья Дейвис из графства Большой Манчестер нашла свою пропавшую кошку 12 лет спустя, сообщает Семья Дейвис из графства Большой Манчестер нашла свою пропавшую кошку 12 лет спустя, сообщает The Guardian

Кошка по кличке Джорджи пропала в один из праздников, который семья решила провести на берегу озера Лох-Ломонд в Шотландии в 2008 году. Питомица убежала и не вернулась. И только сейчас, благдаря микрочипу, хозяева получили оповещение о том, что она найдена.

Все эти годы Джорджи жила в заповеднике королевы Елизаветы в Шотландии, там о ней заботились местные служащие. Кошку полюбили все отдыхающие. Когда начался карантин из-за коронавируса, один служащий отнес ее в центр помощи бездомным животным. Уже там сотрудники по микрочипу вышли на ее владельцев. Оказалось, что они живут в четырех часах езды на автомобиле от заповедника – в Рочдейле.

Дейвисы были шокированы новостью о найденной спустя столько лет своей любимице.

"Первая мысль была запрыгнуть в машину и сразу же мчать за Джорджи, но у нас в доме уже живет один взрослый кот. Когда я общалась с сотрудниками центра, я поняла, что наша сегодняшняя жизнь абсолютно не подходит Джорджи: она не любит других животных, ей нужно много пространства. Очень жаль, но спустя столько времени мы не сможем воссоединиться", — рассказала Эми Дейвис.