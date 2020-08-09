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Атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года
Город Нагасаки расположен на западе острова Кюсю в Японии и является административным центром одноименной префектуры. Город возник на месте рыбацкого поселка, и РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T04:03
вторая мировая война (1939-1945)
нагасаки (город)
япония
сша
справки
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вторая мировая война (1939-1945), нагасаки (город), япония, сша, справки

Атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 года

04:03 09.08.2020
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© AP Photo / U.S. Air ForceОблако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
© AP Photo / U.S. Air Force
Город Нагасаки расположен на западе острова Кюсю в Японии и является административным центром одноименной префектуры. Город возник на месте рыбацкого поселка, и был одним из главных пунктов, через который осуществлялись контакты Японии с иностранными государствами. В период изоляции Японии, Нагасаки был единственным портом, через который велась ограниченная торговля с голландцами и китайцами.
С началом Второй мировой войны Нагасаки не только не утратил своего значения как крупный морской порт, но и приобрел важное военное значение из-за множества производств, работающих в городе, прежде всего, судостроительных, оружейных и сталелитейных заводов.
Нагасаки располагался в двух долинах, по которым текли две реки. Горный хребет разделял жилые и промышленные районы. Именно он обусловил хаотичную застройку Нагасаки и то, что были застроены менее 4 квадратных миль из общей площади города – 35 квадратных миль.
Нагасаки много лет развивался без согласованного плана города, и поэтому жилые дома и заводские корпуса по всей промышленной долине оказались рядом друг с другом так близко, как это только возможно. На одной улице располагались с южной стороны сталелитейный завод Мицубиси и верфь этой же компании, а с северной – торпедные мастерские Мицубиси – Ураками.
Главные деловые и жилые районы располагались на небольшой равнине, рядом с краем бухты.
Нагасаки никогда не подвергался крупномасштабной бомбардировке до взрыва атомной бомбы.
Тем не менее, 1 августа 1945 года там было сброшено несколько фугасных бомб. Часть из этих бомб угодила в верфи и доки юго-западной части города. Несколько попало в сталелитейный и оружейный заводы Мицубиси, в Медицинскую школу и госпиталь. Хотя разрушения от этого нападения были относительно невелики, они вызвали значительное беспокойство в городе и часть людей, в основном школьники, были эвакуированы в сельские районы; таким образом, к моменту атомной атаки население Нагасаки несколько сократилось.
Сброс атомной бомбы Fat Man ("Толстяк") – плутониевой бомбы (изотоп плутония-239) мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны – США запланировали на 11 августа, затем срок был перенесен на 9 августа.
Основной целью был город Кокура, однако плотная 70-процентная облачность над ним заставила американцев переключиться на запасной вариант – Нагасаки. Бомбардировку осуществлял экипаж майора Чарльза Суини. При подлете к городу японские зенитчики приняли бомбардировщики за самолеты разведки и не стали объявлять воздушной тревоги. Нагасаки тоже был затянут тучами, однако бомбардир капитан Кермит Бихан сумел разглядеть в просветах между облаками край местного стадиона.
9 августа в 11 часов 2 минуты экипаж самолета-носителя сбросил атомную бомбу на Нагасаки.
Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной Нагасаки, почти на полпути между сталелитейными и оружейными производствами Мицубиси к югу, и торпедным заводом Мицубиси – Ураками к северу, двумя главными целями в городе.
Во время бомбардировки и сразу после нее погибли от 60 до 80 тысяч человек.
Спустя некоторое время после атаки медики стали отмечать, что люди, которые, казалось бы, оправлялись от ран и психологического шока, начали страдать от новой, ранее никому не известной болезни. Пик количества смертей от нее наступил через три-четыре недели после взрыва. Так мир узнал о последствиях воздействия радиации на организм человека.
К 1950 году общее количество жертв бомбардировки Нагасаки в результате взрыва и его последствий оценивалось примерно в 140 тысяч человек.
Атомный взрыв над Нагасаки затронул район площадью примерно 43 квадратные мили, из которых 8,5 квадратных миль приходилось на водную поверхность и только 9,8 квадратных миль были застроены. Остальное пространство было лишь частично заселено, что помогло избежать еще большего количества жертв.
В одном из японских докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была охарактеризована следующим образом: "Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты".
В настоящее время к северу, на месте эпицентра взрыва атомной бомбы, расположен парк Мира (1955). В парке находится монумент Статуя мира (высота 9,7 метра) работы скульптора Китамура Сейбо из Нагасаки.
Поднятая вверх рука сидящего мужчины указывает на небеса, символизируя угрозу атомного оружия, в то время как его левая рука поднята горизонтально, отражая стремление к миру. Глаза фигуры слегка закрыты в молитве за души жертв атомной бомбы. Ежегодно 9 августа у статуи проходит церемония, на которой мэр города зачитывает Декларацию мира во всем мире.
В парке также расположен Фонтан Мира, построенный в память о маленькой девочке, которая бродила в поисках воды, и установлены несколько монументов, подаренные различными странами, которые образуют зону символов мира во всем мире.
Недалеко от парка Мира находятся Музей атомной бомбы и Национальный мемориальный зал мира, посвященный жертвам взрыва атомной бомбы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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