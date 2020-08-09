https://ria.ru/20200809/1575483077.html
В Португалии ученые обнаружили новый вид летучих мышей
Ученые из университета Порту обнаружили на территории Португалии новый вид летучих мышей, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T03:01
2020-08-09T03:01
дикие животные
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порту (округ)
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португалия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, порту (округ), новости - туризм, португалия