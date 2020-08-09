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В Португалии ученые обнаружили новый вид летучих мышей
Ученые из университета Порту обнаружили на территории Португалии новый вид летучих мышей, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T03:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дикие животные, туризм, порту (округ), новости - туризм, португалия

В Португалии ученые обнаружили новый вид летучих мышей

03:01 09.08.2020
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© Depositphotos / KirsanovValЛетучая мышь
Летучая мышь
© Depositphotos / KirsanovVal
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Ученые из университета Порту обнаружили на территории Португалии новый вид летучих мышей, сообщает "ЕвроПульс".
Специалисты составляли генетический каталог всех рукокрылых, встречающихся на территории страны, и неожиданно открыли новый вид Morcego-de-bigodes de Alcathoe, принадлежащий к роду ночниц.
Животные были обнаружены в национальном парке Пенеда-Жереш на севере Португалии. Исследователи считают, что эти летучие мыши встречаются во всей северной части страны.
Внешне новый вид очень похож на своих близких родственников — ночниц Алкафеи. Но генетические различия между ними такие, как между разными видами животных. Свое открытие ученые описали в научном журнале Biodiversity Data Journal.
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