День строителя РФ

Рабочий во время строительства многоквартирного жилого дома

Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года.

Празднование было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным.

С давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почете на Руси. Ведь без массового строительства жилых, общественных зданий и сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство.

Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли.

Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.

По данным Росстата, в период за январь-июнь 2020 года объем выполненных работ в сфере строительства составил 3,7 триллиона рублей

Благодаря строителям возводятся новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, вводятся в строй объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство . В 2019 году были построены 9,1 тысячи многоквартирных домов, 1,103 миллиона новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства – 1,094 миллиона).

Кроме жилья и важнейших социальных, спортивных, промышленных объектов строители возводят сложнейшие инженерные сооружения , имеющие стратегическое значение.

Работники строительного комплекса также традиционно были и остаются пионерами в инновациях , которые затем получают распространение во многих отраслях промышленности.

День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики.

В этот день проводятся праздничные мероприятия , вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли.

Традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию . Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью – символ "пуда соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько "горяча" будет его будущая работа. Затем на голову посвящаемого надевается каска, и он произносит клятву.

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса, многие мероприятия были отменены или переведены в онлайн-формат.