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День строителя РФ
День строителя – это профессиональный праздник работников строительной отрасли, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2020 году... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T00:46
россия
день строителя
справки
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россия, день строителя, справки

День строителя РФ

00:46 09.08.2020
130
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабочий во время строительства многоквартирного жилого дома
Рабочий во время строительства многоквартирного жилого дома
© РИА Новости / Денис Абрамов
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День строителя – это профессиональный праздник работников строительной отрасли, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа. В 2020 году этот день приходится на 9 августа.
Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года.
Празднование было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
С 2011 года по решению министерства регионального развития РФ праздник стал федеральным.
С давних пор искусство зодчества и ремесло строителя были в большом почете на Руси. Ведь без массового строительства жилых, общественных зданий и сооружений прочего назначения невозможно представить себе ни одно развитое государство.
Появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли.
Сегодня строительный комплекс занимает особое место в экономике страны. Эффективность его работы прямо влияет на развитие большого количества смежных отраслей – от производства стройматериалов до архитектурного дизайна и ландшафтного озеленения.
По данным Росстата, в период за январь-июнь 2020 года объем выполненных работ в сфере строительства составил 3,7 триллиона рублей.
В строительной отрасли России занято 8,9 миллиона человек.
Благодаря строителям возводятся новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, вводятся в строй объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство. В 2019 году были построены 9,1 тысячи многоквартирных домов, 1,103 миллиона новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства – 1,094 миллиона).
Кроме жилья и важнейших социальных, спортивных, промышленных объектов строители возводят сложнейшие инженерные сооружения, имеющие стратегическое значение.
Работники строительного комплекса также традиционно были и остаются пионерами в инновациях, которые затем получают распространение во многих отраслях промышленности.
День строителя – праздник многих профессий, среди которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и проектировщики.
В этот день проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам отрасли.
Традиционно в День строителя проходит посвящение в профессию. Строителю-новичку дают попробовать хлеб с солью – символ "пуда соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. После этого молодой специалист обязан подержать руки над чашей с огнем, чтобы почувствовать, насколько "горяча" будет его будущая работа. Затем на голову посвящаемого надевается каска, и он произносит клятву.
В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса, многие мероприятия были отменены или переведены в онлайн-формат.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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