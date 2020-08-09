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"Это началось недавно": почему солдаты армии США убивают друг друга
На американской базе Форт-Худ обнаружили расчленное тело женщины-рядового, исчезнувшей несколько месяцев назад. Жестокие убийства, сексуальные домогательства,... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T08:15
россия
армия сша
вооруженные силы сша
стрельба на военной базе в техасе
сша
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У нас если и лучше то не намного. По крайней мере там где я служил. Но да ладно, просто я думаю у военных немного сдвинута кукушка, вчера они стреляли во врагов, сегодня их кто-то обидел, и понеслась....
82
"У нас если и лучше то не намного" - несмотря на то, что вы преукрасили положение "у нас", вас всё-равно "залепили дизлайками". Эта статья из разряда "в чужом глазу...". Истинное положение "у нас" засекречено, сами понимаете, что не от того, что оно "лучше". МО РФ с недавних пор статистику скрывает, но вот, что публиковалось здесь же в 2010 году. ria.ru/20100611/245123366.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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россия, армия сша, вооруженные силы сша, стрельба на военной базе в техасе, сша, пентагон, безопасность, в мире

"Это началось недавно": почему солдаты армии США убивают друг друга

08:00 09.08.2020 (обновлено: 08:15 09.08.2020)
22409
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. На американской базе Форт-Худ обнаружили расчленное тело женщины-рядового, исчезнувшей несколько месяцев назад. Жестокие убийства, сексуальные домогательства, массовые расстрелы — такое тут случалось и раньше. О проблемах с дисциплиной в армии США — в материале РИА Новости.

Домогательства и убийство

Рядовой 20-летняя Ванесса Гиллен пропала с военной базы Форт-Худ в Техасе в апреле. Несколько месяцев ее искали сотни военнослужащих и местных жителей: прочесывали прилегающую территорию, казармы, служебные помещения. В конце июня в пятидесяти километрах от базы нашли человеческие останки. Экспертиза показала, что части тела и одежда принадлежат Ванессе.
Сразу после ее исчезновения в круг подозреваемых попал сослуживец — рядовой Аарон Робинсон. Именно он общался с пропавшей девушкой последним, а свидетели рассказали, что в день исчезновения Гиллен и подозреваемый вместе находились в одном служебном помещении. Кроме того, в мобильном телефоне Ванессы следователи обнаружили их переписку. Однако Аарон утверждал, что вечером Гиллен, как обычно, попрощалась и уехала с базы домой.
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Позже полиция вышла на подругу Робинсона, которая призналась в том, что помогала ему избавиться от тела. Аарон по каким-то причинам несколько раз ударил сослуживицу молотком по голове, от чего та скончалась. Убийца положил тело в большую металлическую коробку и вывез с военной базы. На пустыре он вместе с сожительницей расчленил труп, попытался сжечь и закопал то, что не сгорело.
Арестовать Робинсона полицейским не удалось — он застрелился при задержании. Однако под стражу взяли его сообщницу, которой грозит до 20 лет тюрьмы.
© AFP 2020 / Getty Images/Sergio FloresПортрет убитой рядовой армии США Ванессы Гильен в штате Техас, США
Портрет убитой рядовой армии США Ванессы Гильен в штате Техас, США
© AFP 2020 / Getty Images/Sergio Flores
Портрет убитой рядовой армии США Ванессы Гильен в штате Техас, США
Эта история вызвала в США большой общественный резонанс — в крупных городах Техаса прошли массовые акции. Семья погибшей заявила, что командование базы затягивало расследование и не относилось должным образом к поискам пропавшей. Кроме того, мать Ванессы сообщила, что дочь рассказывала ей о сексуальных домогательствах коллег — официальных жалоб на сослуживцев она не подавала, поскольку боялась мести. Следствие не исключает, что Робинсон убил девушку из-за того, что та собиралась обратиться к командованию.
© AP Photo / Carolyn KasterСторонники семьи убитой рядовой армии США Ванессы Гильен перед Капитолийским холмом
Сторонники семьи убитой рядовой армии США Ванессы Гильен перед Капитолийским холмом
© AP Photo / Carolyn Kaster
Сторонники семьи убитой рядовой армии США Ванессы Гильен перед Капитолийским холмом

Пропавшие "дезертиры"

Это не первый подобный случай в Форт-Худе. Так, в августе 2019-го без вести пропал 23-летний военнослужащий Грегори Моралес. Его тело обнаружили совсем недавно в нескольких километрах от базы.
Моралеса убили выстрелом в голову. Кто — не установили до сих пор.
По мнению членов семей пропавших военных, руководству базы проще объявить исчезнувших солдат дезертирами, чем ввязываться в расследование убийств. Спустя месяц после пропажи человека просто исключают из списков личного состава и передают дело местной полиции. Можно понять возмущение родственников Моралеса — до конца контракта ему оставалось всего несколько дней, и версия побега выглядела совершенно дикой.
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По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, эти и многие другие инциденты связаны с катастрофическим падением дисциплины и уровня подготовки в Вооруженных силах США.
"Американцы всегда стремились к профессиональной армии, и она была основой безопасности государства, — объясняет Судаков РИА Новости. — Но в определенный момент рекрутеры принялись работать по принципу "catch all" — то есть хватать всех, кого можно. Так, в армию стали призывать людей с судимостями и наркоманией. Неважно, кто ты, главное — подписывай контракт. В результате многие армейские подразделения превратились в отстойники с бывшими преступниками".
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo/ Stephen Standifird / Hurry Up!Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017
Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo/ Stephen Standifird / Hurry Up!
Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017

Проклятое место

Форт-Худ — одна из самых крупных военных баз в США. Здесь служат более пятидесяти тысяч человек. При этом база негласно признана и наиболее скандальной — в Форт-Худе происходят не только единичные убийства при странных обстоятельствах, но и массовые расстрелы.
Например, в 2009-м военный психиатр майор Малик Хасан застрелил тринадцать и ранил тридцать сослуживцев. Он открыл огонь в медицинском центре, где военнослужащие проходили медкомиссию перед отправкой в Ирак и Афганистан. Оказалось, что Хасан — американец палестинского происхождения — исповедовал ислам и резко критиковал военные операции США за пределами страны. Войну он считал "неправым делом", не хотел воевать против единоверцев и очень опасался, что однажды его направят в командировку в одну из горячих точек.
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Майор надеялся, что президент Барак Обама выведет войска из Ирака и Афганистана. А когда надежды не оправдались, взялся за оружие. Его обезвредили полицейские — он получил несколько огнестрельных ранений и был парализован. Преступника приговорили к смертной казни — сейчас Хасан ожидает исполнения приговора в тюрьме.
"Раньше военная служба была престижной в США — туда шли из всех слоев общества, — отмечает Судаков. — Но в последние двадцать лет в армию записываются в основном малоимущие, у которых нет другого дохода. Деградация налицо. В 1990-е, в 2000-е американцы смеялись над нашим термином "дедовщина". А сейчас, наоборот, это становится нормой и обыденностью в их вооруженных силах".
© U.S. Army / Sgt. Sean HallТренировочный лагерь на территории военной базы США Форт-Худ
Тренировочный лагерь на территории военной базы США Форт-Худ
© U.S. Army / Sgt. Sean Hall
Тренировочный лагерь на территории военной базы США Форт-Худ
В апреле 2014-го 34-летний военнослужащий Форт-Худа, водитель грузовика Айвен Лопес открыл огонь по сослуживцам из пистолета. Он успел произвести около двадцати выстрелов. Трое убитых, шестнадцать раненых. И все из-за пустяковой ссоры.
Примечательно, что до этого Лопес несколько месяцев прослужил в Ираке, однако участия в боевых действиях не принимал. Тем не менее командование связало нападение с так называемым посттравматическим синдромом, якобы приобретенным Лопесом в горячей точке.
© AP Photo / Shakh AivazovСолдаты армии США на учениях в Европе
Солдаты армии США на учениях в Европе
© AP Photo / Shakh Aivazov
Солдаты армии США на учениях в Европе
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РоссияАрмия СШАВооруженные силы СШАСтрельба на военной базе в ТехасеСШАПентагонБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
У нас если и лучше то не намного. По крайней мере там где я служил. Но да ладно, просто я думаю у военных немного сдвинута кукушка, вчера они стреляли во врагов, сегодня их кто-то обидел, и понеслась....
9 августа, 11:19
Andrey Igorevich
17112160
"У нас если и лучше то не намного" - несмотря на то, что вы преукрасили положение "у нас", вас всё-равно "залепили дизлайками". Эта статья из разряда "в чужом глазу...". Истинное положение "у нас" засекречено, сами понимаете, что не от того, что оно "лучше". МО РФ с недавних пор статистику скрывает, но вот, что публиковалось здесь же в 2010 году. ria.ru/20100611/245123366.html
9 августа, 13:47
yoram
13001053
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