Итоги президентских выборов в Белоруссии

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. В списке претендентов на высший пост были пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко. Центризбирком страны озвучил предварительные итоги голосования. Для победы кандидата должны поддержать более половины граждан, пришедших на участки. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто лидирует в президентской гонке и как распределились места между остальными участниками.