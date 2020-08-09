Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. В списке претендентов на высший пост были пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко. Центризбирком страны озвучил предварительные итоги голосования. Для победы кандидата должны поддержать более половины граждан, пришедших на участки. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто лидирует в президентской гонке и как распределились места между остальными участниками.
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. В списке претендентов на высший пост были пять человек, включая действующего президента Александра... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T22:48
2020-08-09T23:20
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
сергей черечень
анна канопацкая
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
выборы
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Denis Yurchenko
Батько допустил к выборам а там одни 👎, шанс дал а они только могут что вонь распускать. Кто в политику полез? Жена блогера, предприниматель, банкир? И чего ?
88
Vk Tula
81%... как же смешно на это смотреть.
78
10
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554801_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_92b25699c2384a87ceba06228387b2f1.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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инфографика, андрей дмитриев (политик, белоруссия), сергей черечень, анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, выборы, инфографика, политика
Итоги президентских выборов в Белоруссии
22:48 09.08.2020 (обновлено: 23:20 09.08.2020)
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Президентские выборы в БелоруссииАндрей Дмитриев (политик, Белоруссия)Сергей ЧереченьАнна КанопацкаяСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВыборыИнфографикаПолитика
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