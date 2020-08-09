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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575393405.html
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. В списке претендентов на высший пост были пять человек, включая действующего президента Александра... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T23:20
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
сергей черечень
анна канопацкая
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
выборы
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Батько допустил к выборам а там одни 👎, шанс дал а они только могут что вонь распускать. Кто в политику полез? Жена блогера, предприниматель, банкир? И чего ?
88
81%... как же смешно на это смотреть.
78
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554801_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_92b25699c2384a87ceba06228387b2f1.png
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РИА Новости
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инфографика, андрей дмитриев (политик, белоруссия), сергей черечень, анна канопацкая, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, выборы, инфографика, политика

Итоги президентских выборов в Белоруссии

22:48 09.08.2020 (обновлено: 23:20 09.08.2020)
21297
Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. В списке претендентов на высший пост были пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко. Центризбирком страны озвучил предварительные итоги голосования. Для победы кандидата должны поддержать более половины граждан, пришедших на участки. Смотрите в инфографике Ria.ru, кто лидирует в президентской гонке и как распределились места между остальными участниками.
160238721202
Обсудить 10
Президентские выборы в БелоруссииАндрей Дмитриев (политик, Белоруссия)Сергей ЧереченьАнна КанопацкаяСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВыборыИнфографикаПолитика
Популярные комментарии
Батько допустил к выборам а там одни 👎, шанс дал а они только могут что вонь распускать. Кто в политику полез? Жена блогера, предприниматель, банкир? И чего ?
9 августа, 23:16
Denis Yurchenko
51310231
81%... как же смешно на это смотреть.
9 августа, 23:36
Vk Tula
45521025
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