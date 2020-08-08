Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику.

По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат". При этом четверть этих расходов должны будут платить штаты.

"Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", — добавил Трамп. По его словам, эти каникулы продлятся либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа до конца года. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы.

"Если я буду переизбран в ноябре, я планирую сделать эти налоговые каникулы постоянными, простить эти налоги", — добавил президент.

По его словам, администрация также рассматривает дополнительные налоговые скидки, включая подоходный налог и налог на прирост капитала.

Он также заявил, что распорядился приостановить выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Кроме того, по его словам, будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за обучение.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер раскритиковали предложенные Трампом меры и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам. По их словам, эти меры "непрактичные, слабые и узкие", а президент не понимает серьезность ситуации.