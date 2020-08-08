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Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-09T04:27
дональд трамп
сша
в мире
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Вот что антинародный режым творит! Капиталисты окаянные! То ли дело наши, родные - расходы на медицину и образование в следующем году уменьшат, квартплаты увеличат, премии отменят, зарплаты урежут, с работы сократят - благодать! Слава Путину и Единой России! Фургала в тюрьму!
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
дональд трамп, сша, в мире

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

23:59 08.08.2020 (обновлено: 04:27 09.08.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику.
По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат". При этом четверть этих расходов должны будут платить штаты.
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"Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", — добавил Трамп. По его словам, эти каникулы продлятся либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа до конца года. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы.
"Если я буду переизбран в ноябре, я планирую сделать эти налоговые каникулы постоянными, простить эти налоги", — добавил президент.
По его словам, администрация также рассматривает дополнительные налоговые скидки, включая подоходный налог и налог на прирост капитала.
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Нервный Tik бьет словно Tok. Трамп испугался – издал манифестНет такой высокой технологии, которой при желании нельзя было бы закрутить гайки. У Трампа такое желание есть. Поэтому китайским TikTok и WeChat он дал 45 дней на то, чтобы стали американскими.
Он также заявил, что распорядился приостановить выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Кроме того, по его словам, будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за обучение.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер раскритиковали предложенные Трампом меры и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам. По их словам, эти меры "непрактичные, слабые и узкие", а президент не понимает серьезность ситуации.
Белый дом и оппозиционные демократы в конгрессе ведут переговоры о новом пакете поддержки экономики вдобавок к уже примерно 3 триллионам долларов, которые ранее выделил конгресс. Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.
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- Владимир Владимирович, Трамп раздаёт деньги американцам, что нам делать? - Не поддавайтесь на провокации, наш ответ должен быть ассиметричным - никому ни копейки!
9 августа, 00:11
AFAlex Fox
16800016
Вот что антинародный режым творит! Капиталисты окаянные! То ли дело наши, родные - расходы на медицину и образование в следующем году уменьшат, квартплаты увеличат, премии отменят, зарплаты урежут, с работы сократят - благодать! Слава Путину и Единой России! Фургала в тюрьму!
9 августа, 01:26
ВПВацлав Петров
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