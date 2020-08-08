https://ria.ru/20200808/1575539958.html
Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T23:59
2020-08-09T04:27
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200805/1575359364.html
Alex Fox
- Владимир Владимирович, Трамп раздаёт деньги американцам, что нам делать? - Не поддавайтесь на провокации, наш ответ должен быть ассиметричным - никому ни копейки!
40
Вацлав Петров
Вот что антинародный режым творит! Капиталисты окаянные! То ли дело наши, родные - расходы на медицину и образование в следующем году уменьшат, квартплаты увеличат, премии отменят, зарплаты урежут, с работы сократят - благодать! Слава Путину и Единой России! Фургала в тюрьму!
32
10
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику.
По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат". При этом четверть этих расходов должны будут платить штаты.
"Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", — добавил Трамп. По его словам, эти каникулы продлятся либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа до конца года. Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы.
"Если я буду переизбран в ноябре, я планирую сделать эти налоговые каникулы постоянными, простить эти налоги", — добавил президент.
По его словам, администрация также рассматривает дополнительные налоговые скидки, включая подоходный налог и налог на прирост капитала.
Он также заявил, что распорядился приостановить выселения неплательщиков аренды или ипотеки. Кроме того, по его словам, будут приняты дополнительные меры по облегчению долга студентов за обучение.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер раскритиковали предложенные Трампом меры и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам. По их словам, эти меры "непрактичные, слабые и узкие", а президент не понимает серьезность ситуации.
Белый дом и оппозиционные демократы в конгрессе ведут переговоры о новом пакете поддержки экономики вдобавок к уже примерно 3 триллионам долларов, которые ранее выделил конгресс. Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.