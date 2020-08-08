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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
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Трамп обвинил демократов в "левом радикализме"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы намерены "украсть выборы", затягивая переговоры по поддержке экономики. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T23:59
президентские выборы в сша - 2020
чак шумер
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
в мире
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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чак шумер, нэнси пелоси, дональд трамп, сша, в мире

Трамп обвинил демократов в "левом радикализме"

23:58 08.08.2020 (обновлено: 23:59 08.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы намерены "украсть выборы", затягивая переговоры по поддержке экономики.
По словам Трампа, выступавшего на пресс-конференции в Нью-Джерси, демократы "хотят украсть выборы". По его словам, лидеры демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер "держат в заложниках" помощь пострадавшим от коронавируса.
Он также перечислил ряд предложений демократов, которые, по его словам, ничего общего не имеют с помощью экономике.
"Это радикальная левая повестка дня", - заявил Трамп.
Белый дом и оппозиционные демократы в конгрессе ведут переговоры о новом пакете поддержки экономики вдобавок к уже примерно 3 триллионам долларов, которые ранее выделил конгресс. Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.
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