Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих

Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. Армия Ливана освободила Министерство иностранных дел от протестующих, не встретив при этом сопротивления, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности.

Ранее сообщалось, что участники беспорядков также ворвались в здания министерств экономики, окружающей среды и энергетики.

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Как передает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, армия стянула в центр Бейрута дополнительные силы и берет ситуацию под контроль.

На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.