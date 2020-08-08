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Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих
Армия Ливана освободила Министерство иностранных дел от протестующих, не встретив при этом сопротивления, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-09T00:18
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200808/1575538323.html
Дизлайкеры откуда вы родом, из незалежки, что вам так нравятся толпы и захваты городских зданий??? )))
103
Удивительные какие протестующие. Координированные, одновременный захват ключевых министерств. Толпа, что с нее возьмешь!
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6
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры с улиц Бейрута
Центр Бейрута горит: столкновения между властями и протестующими накаляются
2020-08-08T23:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих

23:17 08.08.2020 (обновлено: 00:18 09.08.2020)
7253
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. Армия Ливана освободила Министерство иностранных дел от протестующих, не встретив при этом сопротивления, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности.
Ранее сообщалось, что участники беспорядков также ворвались в здания министерств экономики, окружающей среды и энергетики.
Как передает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, армия стянула в центр Бейрута дополнительные силы и берет ситуацию под контроль.
На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.
По последним данным, в столкновениях в ливанской столице пострадали 490 человек. Кроме того, как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности.
Столкновения в центре Бейрута
Вчера, 21:47
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Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Дизлайкеры откуда вы родом, из незалежки, что вам так нравятся толпы и захваты городских зданий??? )))
9 августа, 00:28
Daktaras NE mokslai
85100512
Удивительные какие протестующие. Координированные, одновременный захват ключевых министерств. Толпа, что с нее возьмешь!
8 августа, 23:34
Андрей Е
24300524
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