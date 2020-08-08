https://ria.ru/20200808/1575539676.html
Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих
Армия Ливана освободила Министерство иностранных дел от протестующих, не встретив при этом сопротивления, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T23:17
2020-08-09T00:18
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200808/1575538323.html
Daktaras NE mokslai
Дизлайкеры откуда вы родом, из незалежки, что вам так нравятся толпы и захваты городских зданий??? )))
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Андрей Е
Удивительные какие протестующие. Координированные, одновременный захват ключевых министерств. Толпа, что с нее возьмешь!
56
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бейрут
ливан
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с улиц Бейрута
Центр Бейрута горит: столкновения между властями и протестующими накаляются
2020-08-08T23:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире
БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. Армия Ливана освободила Министерство иностранных дел от протестующих, не встретив при этом сопротивления, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности.
Ранее сообщалось, что участники беспорядков также ворвались в здания министерств экономики, окружающей среды и энергетики.
Как передает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий, армия стянула в центр Бейрута
дополнительные силы и берет ситуацию под контроль.
На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.
По последним данным, в столкновениях в ливанской столице пострадали 490 человек. Кроме того, как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности.