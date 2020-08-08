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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200808/1575539597.html
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T23:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030137_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_0ccad5b7b41819a06853d5b2a5ccb48d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

23:04 08.08.2020 (обновлено: 23:32 08.08.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4572.
Всего за время пандемии в России выявили 882 тысячи случаев заболевания COVID-19, 14 854 человека умерли, более 690 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 246 тысяч — приходится на Москву. При этом более 188 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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