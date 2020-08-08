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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T23:03
2020-08-08T23:21
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Литовское посольство? ;)
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Будущее Страны
Завтра Лукашенко проснётся нелегитимным президентом.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 8 авг - РИА Новости.
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская
накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина
.
"Да, она была вынуждена покинуть свою квартиру, просто потому что там (возле дома, где она живет – ред.) собралось какое-то количество "тихарей" (правоохранители в гражданской одежде – ред.), подъехал бусик подозрительный. И учитывая, что двух ее помощников самых близких, которые в последнее время в целях безопасности рядом с ней ночевали, изолировали - это начальник штаба Мария Мороз и доверенное лицо Олег Моисеев - чтобы не оставлять ее одну в этой ситуации, ее просто перевезти туда, где … мы все сможем ее защитить", - сказала Красулина.
При этом она отказалась назвать место, где находится Тихановская, отметила только, что кандидат планирует провести там всю ночь, и это место, "где много людей, есть журналисты и какая-то защита чисто гражданская ей обеспечена".
"Конечно, менее удобно, чем дома, но безопаснее. Поспать тут планирует", - сказала собеседница агентства.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, во вторник началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко
баллотируется на шестой срок. Кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями представителей оппозиции.