Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

"Да, она была вынуждена покинуть свою квартиру, просто потому что там (возле дома, где она живет – ред.) собралось какое-то количество "тихарей" (правоохранители в гражданской одежде – ред.), подъехал бусик подозрительный. И учитывая, что двух ее помощников самых близких, которые в последнее время в целях безопасности рядом с ней ночевали, изолировали - это начальник штаба Мария Мороз и доверенное лицо Олег Моисеев - чтобы не оставлять ее одну в этой ситуации, ее просто перевезти туда, где … мы все сможем ее защитить", - сказала Красулина.