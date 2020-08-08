В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской

Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Участницу кампании кандидата в президенты Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико , лидером которого является задержанная.

Ранее три штаба - Тихановской, Бабарико и еще одного экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало - заявили, что объединяют усилия во время избирательной кампании с целью проведения честных выборов. Они также отметили, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года. Лицами этой кампании, помимо Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Колесникова.

"Задержали при выходе из штаба. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки - заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", - сообщили в пресс-службе штаба.

По данным пресс-службы, Колесникову везли в Центральный РУВД, причины задержания не были названы.

Тихановская подтвердила РИА Новости задержание Колесниковой . "Да", - ответила она на соответствующий вопрос.

"Везут в Центральный РУВД", - добавила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Позже штаб Бабарико сообщил, что Колесникову отпустили.

"Марию отпустили. Сотрудники сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились", - говорится в сообщении штаба.