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В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской
Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T22:57
2020-08-08T23:58
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, белоруссия, в мире
МИНСК, 8 авг – РИА Новости.
Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико
, лидером которого является задержанная.
Ранее три штаба - Тихановской, Бабарико и еще одного экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало
- заявили, что объединяют усилия во время избирательной кампании с целью проведения честных выборов. Они также отметили, что намерены провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года. Лицами этой кампании, помимо Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Колесникова.
"Задержали при выходе из штаба. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки - заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", - сообщили в пресс-службе штаба.
По данным пресс-службы, Колесникову
везли в Центральный РУВД, причины задержания не были названы.
Тихановская подтвердила РИА Новости задержание Колесниковой
. "Да", - ответила она на соответствующий вопрос.
"Везут в Центральный РУВД", - добавила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.
Позже штаб Бабарико сообщил, что Колесникову отпустили.
"Марию отпустили. Сотрудники сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились", - говорится в сообщении штаба.
В свою очередь в МВД Белоруссии также подтвердили РИА Новости, что Колесникова "отпущена".