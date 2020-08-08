Представлены сценарии нападения КНДР на Южную Корею

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский аналитический центр RAND представил доклад, в котором содержатся сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею с применением артиллерии.
Всего в документе предлагается пять вариантов развития событий:
—пятиминутный обстрел южнокорейского крупного промышленного объекта;
—минутный обстрел демилитаризованной зоны;
—минутный обстрел центра Сеула;
—часовой обстрел демилитаризованной зоны;
—часовой обстрел Сеула.
Как отмечается в докладе, число жертв при реализации описанных сценариев колеблется от 400 до 17 тысяч человек, а пострадавших — от 4,5 тысячи до более чем 200 тысяч человек.
Авторы приходят к выводу, что столь катастрофические последствия удара должны заставить США и Южную Корею стараться избежать цикличных военных провокаций, которые могут привести к подобным обстрелам.