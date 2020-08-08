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Представлены сценарии нападения КНДР на Южную Корею
Американский аналитический центр RAND представил доклад, в котором содержатся сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею с применением артиллерии. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T22:56
южная корея
кндр (северная корея)
сша
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
южная корея, кндр (северная корея), сша, в мире

Представлены сценарии нападения КНДР на Южную Корею

22:36 08.08.2020 (обновлено: 22:56 08.08.2020)
1492
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский аналитический центр RAND представил доклад, в котором содержатся сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею с применением артиллерии.
Всего в документе предлагается пять вариантов развития событий:
пятиминутный обстрел южнокорейского крупного промышленного объекта;
минутный обстрел демилитаризованной зоны;
минутный обстрел центра Сеула;
часовой обстрел демилитаризованной зоны;
часовой обстрел Сеула.
Военнослужащие на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
4 августа, 01:46
СМИ: в докладе для ООН говорится, что КНДР продолжает ядерные разработки
Как отмечается в докладе, число жертв при реализации описанных сценариев колеблется от 400 до 17 тысяч человек, а пострадавших — от 4,5 тысячи до более чем 200 тысяч человек.
Авторы приходят к выводу, что столь катастрофические последствия удара должны заставить США и Южную Корею стараться избежать цикличных военных провокаций, которые могут привести к подобным обстрелам.
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Южная КореяКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
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