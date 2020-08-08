"Развелась, чтобы снимок выложить": Асмус опубликовала "голое" фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram фото, на котором она позирует обнаженной в ванной.
"Развелась, чтобы эту фотку выложить", — сыронизировала артистка в подписи к снимку.
Также Асмус сопроводила публикацию хештегами "отпискаотактриски", "харлашкужалко", "покайсядочьмоя", "уженезнаеткаксебяпродать" и другими.
Пользователи соцсети в комментариях к фотографии похвалили оригинальность хештегов, назвав их "божественными". Один из подписчиков актрисы под ником kosyakovgd отметил, что теперь "Гарик (Харламов. — Прим. ред.) просто обязан выложить такую же".
О разводе Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова стало известно в июне. Супруги опубликовали в соцсетях посты о намерении разорвать отношения после семи лет брака. Также они подчеркнули, что причиной расставания не стал скандальный фильм "Текст" или третьи лица.
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