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"Развелась, чтобы снимок выложить": Асмус опубликовала "голое" фото
Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram фото, на котором она позирует обнаженной в ванной. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T22:43
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

"Развелась, чтобы снимок выложить": Асмус опубликовала "голое" фото

22:33 08.08.2020 (обновлено: 22:43 08.08.2020)
35963
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Кристина Асмус. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram фото, на котором она позирует обнаженной в ванной.
"Развелась, чтобы эту фотку выложить", — сыронизировала артистка в подписи к снимку.
Также Асмус сопроводила публикацию хештегами "отпискаотактриски", "харлашкужалко", "покайсядочьмоя", "уженезнаеткаксебяпродать" и другими.
Пользователи соцсети в комментариях к фотографии похвалили оригинальность хештегов, назвав их "божественными". Один из подписчиков актрисы под ником kosyakovgd отметил, что теперь "Гарик (Харламов. — Прим. ред.) просто обязан выложить такую же".
О разводе Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова стало известно в июне. Супруги опубликовали в соцсетях посты о намерении разорвать отношения после семи лет брака. Также они подчеркнули, что причиной расставания не стал скандальный фильм "Текст" или третьи лица.
Актриса Кристина Асмус
7 августа, 02:51
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316113712215
Обсудить 37
РоссияКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
Популярные комментарии
уже не знает как себя продать. :)
8 августа, 22:52
Mikhail Lavrentyev
25100003
Ну и дура!
8 августа, 22:55
Гаврила Петрович
3121103
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