"Развелась, чтобы снимок выложить": Асмус опубликовала "голое" фото

"Развелась, чтобы эту фотку выложить", — сыронизировала артистка в подписи к снимку.

Пользователи соцсети в комментариях к фотографии похвалили оригинальность хештегов, назвав их "божественными". Один из подписчиков актрисы под ником kosyakovgd отметил, что теперь "Гарик (Харламов. — Прим. ред.) просто обязан выложить такую же".