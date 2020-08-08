https://ria.ru/20200808/1575538846.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 19,1 миллиона, скончались свыше 716 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T22:17
2020-08-08T22:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, в мире