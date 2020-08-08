https://ria.ru/20200808/1575538323.html
Премьер Ливана предложил провести досрочные парламентские выборы
Выбор из нынешнего кризиса в Ливане возможен только при досрочных парламентских выборах, заявил премьер-министр страны Хассан Диаб. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T21:47
2020-08-08T21:57
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575535256_0:359:3003:2048_1400x0_80_0_0_42af00f3102edc1759cd6561d011e049.jpg
https://ria.ru/20200807/1575489105.html
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575535256_0:359:3003:2048_1400x0_80_0_0_42af00f3102edc1759cd6561d011e049.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575535256_272:0:3003:2048_1400x0_80_0_0_63266b34065de10de7ef8ff21dd2b3d9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575535256_955:0:3003:2048_1400x0_80_0_0_8b7b3e3c36b8934ed46bac50a3f89732.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, в мире