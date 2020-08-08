https://ria.ru/20200808/1575537409.html
В Бейруте при столкновениях с протестующими погиб полицейский
Министерство внутренних дел Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности в ходе столкновений с протестующими в Бейруте. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:58
2020-08-08T20:59
протесты в бейруте
бейрут
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в мире
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https://ria.ru/20200808/1575537213.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире