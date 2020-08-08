В Бейруте при столкновениях с протестующими погиб полицейский

Согласно заявлению, он погиб после того, как подвергся нападению в отеле Le Grey.

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Массовые столкновения между протестующими и силовиками идут в Бейруте. Ряд ливанских СМИ сообщают о стрельбе в городе.