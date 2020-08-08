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В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств
Протестующие штурмуют Министерство энергетики Ливана, передает корреспондент РИА Новости. Армия начала стягивать в центр Бейрута дополнительные силы. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T22:25
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Быть может сразу ССО привлечь или Хезболла справится? Там так то рядом. А по поводу причины взрыва сомнений нет - диверсия. Источник - смотрим кому выгодно
128
О какой диверсии речь идет? Представитель России заявляет Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с поврежденного судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности. Наверняка, ему на месте лучше судить о причине взрыва, чем комментаторам. ria.ru/20200808/1575527579.html
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бейрут
ливан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры с улиц Бейрута
Центр Бейрута горит: столкновения между властями и протестующими накаляются
2020-08-08T20:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств

20:51 08.08.2020 (обновлено: 22:25 08.08.2020)
17325
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Протестующие штурмуют Министерство энергетики Ливана, передает корреспондент РИА Новости. Армия начала стягивать в центр Бейрута дополнительные силы.
Ранее сообщалось, что участники беспорядков также ворвались в здания Министерства экономики, окружающей среды и МИД.
Сейчас, отмечает корреспондент, армейские колонны прибывают в центр ливанской столицы, а также в прилегающие районы. Военнослужащим удалось освободить здание Министерства иностранных дел страны, не встретив при этом сопротивления, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.
Кроме того, как передавал Al-Jadeed, протестующие штурмовали здание ассоциации банков Ливана. СМИ сообщили, что там начался пожар.
На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.
По последним данным, в столкновениях в Бейруте пострадали более 230 человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы. Кроме того, как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности. Отмечается, что на него напали в отеле Le Grey.
Премьер-министр страны Хассан Диаб, выступление которого транслировал телеканал Al-Mayadeen, в обращении к местным жителям позже заявил, что предложил во время следующего заседания совета министров проект проведения досрочных парламентских выборов. По мнению политика, только в этом случае возможен выход из нынешнего системного кризиса в Ливане.
109715202649
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Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Быть может сразу ССО привлечь или Хезболла справится? Там так то рядом. А по поводу причины взрыва сомнений нет - диверсия. Источник - смотрим кому выгодно
8 августа, 21:00
Ярослав Погодин
230100104
О какой диверсии речь идет? Представитель России заявляет Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с поврежденного судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности. Наверняка, ему на месте лучше судить о причине взрыва, чем комментаторам. ria.ru/20200808/1575527579.html
8 августа, 21:07
Савелий Иванович
115010010
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