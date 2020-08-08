В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств

Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Протестующие штурмуют Министерство энергетики Ливана, передает корреспондент РИА Новости. Армия начала стягивать в центр Бейрута дополнительные силы.

Ранее сообщалось, что участники беспорядков также ворвались в здания Министерства экономики, окружающей среды и МИД.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Сейчас, отмечает корреспондент, армейские колонны прибывают в центр ливанской столицы, а также в прилегающие районы. Военнослужащим удалось освободить здание Министерства иностранных дел страны, не встретив при этом сопротивления, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

Al-Jadeed , протестующие штурмовали здание ассоциации банков Ливана. СМИ сообщили, что там начался пожар. Кроме того, как передавал, протестующие штурмовали здание ассоциации банков Ливана. СМИ сообщили, что там начался пожар.

На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.

Outside #Lebanon’s occupied economy ministry. A fire has been lit. Protesters chanting “fire” and “come down” to the protesters inside. pic.twitter.com/tZx9nZhcNB — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

По последним данным, в столкновениях в Бейруте пострадали более 230 человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы. Кроме того, как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате беспорядков погиб сотрудник сил безопасности. Отмечается, что на него напали в отеле Le Grey.