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Российских автовладельцев предупредили о важных изменениях
Грядущей осенью автовладельцев ждет ряд изменений. В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернется процедура техосмотра, в Москве изменится дорожная... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-09T04:43
россия
осаго
авто
москва
общество
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Написали бы проще: "инспекторов" снабдят официальными доильными аппаратами! И интересно, какое отношение к страхованию авто имеют семейное положение и дети!? Может тоже сразу со справкой 2НДФЛ приходить!? Чтобы было удобней размер мзды за наличие автомобиля высчитывать... и фотографии нужны 3х4 или 9х12... а может А4!? Неисповедимы фантазии для выдаивания народа!)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, осаго, авто, москва, общество

Российских автовладельцев предупредили о важных изменениях

20:25 08.08.2020 (обновлено: 04:43 09.08.2020)
216619
© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля
© Depositphotos / rachwal
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грядущей осенью автовладельцев ждет ряд изменений. В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернется процедура техосмотра, в Москве изменится дорожная разметка, а сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей. О новых правилах для водителей рассказало издание Autonews.
Новые правила расчета стоимости ОСАГО начнут действовать с конца августа. Границы тарифного коридора расширятся на 30 процентов, а размеры индивидуальной ставки снизятся в обе стороны. Минимальная составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей. Кроме того, водители смогут получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, а также семейное положение и наличие детей у водителя. Отмечается, что итоговый тариф так или иначе не будет превышать предельно разрешенный базовый.
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Помимо этого, россиян ждет возвращение процедуры техосмотра, ранее приостановленной из-за пандемии коронавируса. После 30 сентября для получения полиса ОСАГО нужно будет получать диагностическую карту. Также с осени постепенно будут вводиться новые требования. Например, водитель будет обязан предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Также начнут сверять координаты автомобиля с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать автоматически, с помощью камер.
Действие летних тарифов на платных дорогах продлили до 31 октября. Это связано с тем, что сезон отпусков в России сдвинулся из-за ограничительных мер.
Сотрудники ГИБДД в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" получат новую аппаратуру для качественной оценки состояния автомобилей и дорожного полотна. Инспекторов снабдят устройствами для измерения остаточного протектора шин, а также диагностики тормозных систем и рулевого управления. Особое внимание уделили дизельным двигателям: для контроля их выхлопа у сотрудников ДПС будут дымомеры. Кроме того, инспекторы смогут измерять освещенность дорожного покрытия. Для этого им выдадут еще одну техническую новинку — люксометры. Этот прибор усилит контроль над безопасностью участков дороги и поможет при разборе сложных аварий. Отмечается, что инспекторы в Хакасии уже пользуются новинкой.
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Московских автомобилистов также ждут нововведения. В тоннелях на Садовом кольце и некоторых участках ТТК появится прерывистая разметка. "Зебры" вернут к классическому виду на регулируемых пешеходных переходах, убрав желтые полосы. Помимо этого, изменится обозначение парковочных мест: в городе внедрят прерывистые линии вместо привычных "карманов", чтобы дать возможность припарковаться большему числу автомобилей.
Также изменения затронут основные документы — ПТС и СТС. В них появится больше данных — например, сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. Лицевая сторона ПТС также будет содержать больше информации.
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771017885795
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РоссияОСАГОАвтоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Написали бы проще: "инспекторов" снабдят официальными доильными аппаратами! И интересно, какое отношение к страхованию авто имеют семейное положение и дети!? Может тоже сразу со справкой 2НДФЛ приходить!? Чтобы было удобней размер мзды за наличие автомобиля высчитывать... и фотографии нужны 3х4 или 9х12... а может А4!? Неисповедимы фантазии для выдаивания народа!)
8 августа, 20:46
Дмитрий
4891002018
предчувствие автобунтов
8 августа, 20:48
Serge Khon
2211827115
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