Российских автовладельцев предупредили о важных изменениях

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грядущей осенью автовладельцев ждет ряд изменений. В частности, будут пересмотрены тарифы Грядущей осенью автовладельцев ждет ряд изменений. В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО , вернется процедура техосмотра, в Москве изменится дорожная разметка, а сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей. О новых правилах для водителей рассказало издание Autonews

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начнут действовать с конца августа. Границы тарифного коридора расширятся на 30 процентов, а размеры индивидуальной ставки снизятся в обе стороны. Минимальная составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей. Кроме того, водители смогут получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля, а также семейное положение и наличие детей у водителя. Отмечается, что итоговый тариф так или иначе не будет превышать предельно разрешенный базовый.

Помимо этого, россиян ждет возвращение процедуры техосмотра, ранее приостановленной из-за пандемии коронавируса . После 30 сентября для получения полиса ОСАГО нужно будет получать диагностическую карту. Также с осени постепенно будут вводиться новые требования. Например, водитель будет обязан предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Также начнут сверять координаты автомобиля с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать автоматически, с помощью камер.

Действие летних тарифов на платных дорогах продлили до 31 октября. Это связано с тем, что сезон отпусков в России сдвинулся из-за ограничительных мер.

Сотрудники ГИБДД в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" получат новую аппаратуру для качественной оценки состояния автомобилей и дорожного полотна. Инспекторов снабдят устройствами для измерения остаточного протектора шин, а также диагностики тормозных систем и рулевого управления. Особое внимание уделили дизельным двигателям: для контроля их выхлопа у сотрудников ДПС будут дымомеры. Кроме того, инспекторы смогут измерять освещенность дорожного покрытия. Для этого им выдадут еще одну техническую новинку — люксометры. Этот прибор усилит контроль над безопасностью участков дороги и поможет при разборе сложных аварий. Отмечается, что инспекторы в Хакасии уже пользуются новинкой.

Московских автомобилистов также ждут нововведения. В тоннелях на Садовом кольце и некоторых участках ТТК появится прерывистая разметка. "Зебры" вернут к классическому виду на регулируемых пешеходных переходах, убрав желтые полосы. Помимо этого, изменится обозначение парковочных мест: в городе внедрят прерывистые линии вместо привычных "карманов", чтобы дать возможность припарковаться большему числу автомобилей.