В центре Минска начались задержания

"Учитывая, что двух ее помощников самых близких, которые в последнее время в целях безопасности рядом с ней ночевали, изолировали, <...> чтобы не оставлять ее одну в этой ситуации, ее просто перевезти туда, где мы все сможем ее защитить", — сказала Красулина.