В центре Минска начались задержания

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Участников оппозиционной акции начали задерживать в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Так, два сотрудника ОМОНа посадили одного из активистов в автозак и увезли.
Митинг тем временем продолжается: на проспекте Независимости автомобилисты подают звуковые сигналы, выставляют из окон флаги и руки со сжатыми кулаками. Их приветствуют пешеходы.
Ранее в белорусской столице задержали главу штаба Светланы Тихановской Марию Мороз. Пресс-секретарь кандидата в президенты Анна Красулина сообщила РИА Новости, что сейчас Мороз находится в центре изоляции правонарушителей. В ГУВД Мингорисполкома подтвердили эту информацию, не уточнив, о каком именно правонарушении идет речь.
Кроме того в штабе экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико заявили, что в субботу вечером сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Тихановской Марию Колесникову, а затем отпустили.
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Сама Тихановская "в целях безопасности" покинула свою минскую квартиру.
"Учитывая, что двух ее помощников самых близких, которые в последнее время в целях безопасности рядом с ней ночевали, изолировали, <...> чтобы не оставлять ее одну в этой ситуации, ее просто перевезти туда, где мы все сможем ее защитить", — сказала Красулина.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, со вторника идет досрочное голосование. По данным ЦИК, явка избирателей за четыре дня составила 32,24 процента.
На пост главы государства претендуют пять человек: действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Конопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и супруга популярного видеоблогера Светлана Тихановская.
Избирательная кампания сопровождается задержаниями представителей оппозиции, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.