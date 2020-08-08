https://ria.ru/20200808/1575536441.html
Бальбек прокомментировал предложения Кравчука по Донбассу
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложения первого президента Украины Леонида Кравчука по прекращению огня на Донбассе, заявил, что воспринимать... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:12
2020-08-08T20:12
руслан бальбек
донбасс
леонид кравчук
госдума рф
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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руслан бальбек, донбасс, леонид кравчук, госдума рф, киев, украина, в мире
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
, комментируя предложения первого президента Украины Леонида Кравчука
по прекращению огня на Донбассе, заявил, что воспринимать его слова всерьез нет смысла.
Ранее Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
Бальбек отметил, что Украина и до этого много говорила о желании прекратить огонь на Донбассе, но при этом ничего не сделала для выполнения Минских соглашений.
"И сейчас от экс-президента Украины слышим очередные песнопения, за которыми никакой конкретики, да и, честно говоря, полномочий у него никаких нет. Поговорить - да, в этом Леонид Кравчук мастак. Но, скажем прямо, в вопросах решения гражданского конфликта он лишь пешка, а значит и воспринимать его слова всерьёз не имеет смысла", - сказал Бальбек РИА Новости.
Кравчук возглавил делегацию Киева
на переговорах контактной группы по Донбассу
в Минске
, заменив Леонида Кучму
.