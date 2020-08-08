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Бальбек прокомментировал предложения Кравчука по Донбассу
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложения первого президента Украины Леонида Кравчука по прекращению огня на Донбассе, заявил, что воспринимать... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:12
руслан бальбек
донбасс
леонид кравчук
госдума рф
киев
украина
в мире
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руслан бальбек, донбасс, леонид кравчук, госдума рф, киев, украина, в мире

Бальбек прокомментировал предложения Кравчука по Донбассу

20:12 08.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложения первого президента Украины Леонида Кравчука по прекращению огня на Донбассе, заявил, что воспринимать его слова всерьез нет смысла.
Ранее Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
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Бальбек отметил, что Украина и до этого много говорила о желании прекратить огонь на Донбассе, но при этом ничего не сделала для выполнения Минских соглашений.
"И сейчас от экс-президента Украины слышим очередные песнопения, за которыми никакой конкретики, да и, честно говоря, полномочий у него никаких нет. Поговорить - да, в этом Леонид Кравчук мастак. Но, скажем прямо, в вопросах решения гражданского конфликта он лишь пешка, а значит и воспринимать его слова всерьёз не имеет смысла", - сказал Бальбек РИА Новости.
Кравчук возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске, заменив Леонида Кучму.
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Руслан БальбекДонбассЛеонид КравчукГосдума РФКиевУкраинаВ мире
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