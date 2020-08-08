Бальбек прокомментировал предложения Кравчука по Донбассу

Бальбек отметил, что Украина и до этого много говорила о желании прекратить огонь на Донбассе, но при этом ничего не сделала для выполнения Минских соглашений.

"И сейчас от экс-президента Украины слышим очередные песнопения, за которыми никакой конкретики, да и, честно говоря, полномочий у него никаких нет. Поговорить - да, в этом Леонид Кравчук мастак. Но, скажем прямо, в вопросах решения гражданского конфликта он лишь пешка, а значит и воспринимать его слова всерьёз не имеет смысла", - сказал Бальбек РИА Новости.