https://ria.ru/20200808/1575536408.html
В Бейруте число пострадавших в ходе столкновений превысило 230
Число пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в столице Ливана Бейруте увеличилось до 238, сообщает ливанский Красный Крест. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:10
2020-08-08T21:04
протесты в бейруте
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире