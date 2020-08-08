В Бейруте число пострадавших в ходе столкновений превысило 230

"63 раненых были доставлены в ближайшие больницы. 175 пострадавшим оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении в Twitter.

Тысячи людей в субботу вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.