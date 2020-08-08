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В Бейруте число пострадавших в ходе столкновений превысило 230
Число пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в столице Ливана Бейруте увеличилось до 238, сообщает ливанский Красный Крест. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T21:04
протесты в бейруте
бейрут
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в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте число пострадавших в ходе столкновений превысило 230

20:10 08.08.2020 (обновлено: 21:04 08.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолкновения в центре Бейрута
Столкновения в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в столице Ливана Бейруте увеличилось до 238, сообщает ливанский Красный Крест.
Ранее сообщалось о 172 пострадавших.
© РИА НовостиКадры с улиц Бейрута
Кадры с улиц Бейрута
© РИА Новости
Кадры с улиц Бейрута
"63 раненых были доставлены в ближайшие больницы. 175 пострадавшим оказывается помощь на месте", - говорится в сообщении в Twitter.
Тысячи людей в субботу вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте.
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