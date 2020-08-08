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Премьер Ливана назвал коррупцию причиной взрыва в Бейруте
Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции в Ливане, заявил премьер-министр Хассан Диаб в ходе обращения к гражданам. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T21:51
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Премьер Ливана назвал коррупцию причиной взрыва в Бейруте

20:06 08.08.2020 (обновлено: 21:51 08.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции в Ливане, заявил премьер-министр Хассан Диаб в ходе обращения к гражданам.
"Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции", - говорится в заявлении Диаба, которое транслирует телеканал AL-Mayadeen.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человека более 6 тысяч получили ранения.
Последствия взрыва в Бейруте
7 августа, 13:47
Президент Ливана перечислил три версии взрыва в Бейруте
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