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Премьер Ливана назвал коррупцию причиной взрыва в Бейруте
Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции в Ливане, заявил премьер-министр Хассан Диаб в ходе обращения к гражданам. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:06
2020-08-08T21:51
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