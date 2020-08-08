https://ria.ru/20200808/1575536303.html
В Абхазии коронавирус впервые выявили среди отдыхающих
В Абхазии выявили первого зараженного коронавирусом среди отдыхающих, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:06
2020-08-08T22:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
абхазия
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https://ria.ru/20200803/1575327413.html
3
россия
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, абхазия