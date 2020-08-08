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В Абхазии коронавирус впервые выявили среди отдыхающих
В Абхазии выявили первого зараженного коронавирусом среди отдыхающих, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T22:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, абхазия

В Абхазии коронавирус впервые выявили среди отдыхающих

20:06 08.08.2020 (обновлено: 22:50 08.08.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкФлаг Абхазии в Пицунде
Флаг Абхазии в Пицунде
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. В Абхазии выявили первого зараженного коронавирусом среди отдыхающих, сообщили в оперативном штабе.
Отмечается, что пациента вывезли в Россию для лечения. Всего в Абхазии за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 14 человек.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ лечатся 42 пациента с положительным тестом на коронавирус.
Всего за время пандемии в Абхазии выявили 134 инфицированных, при этом три пациента скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАбхазия
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