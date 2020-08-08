В Бейруте протестующие ворвались в здания двух министерств

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана, передает местный телеканал Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана, передает местный телеканал MTV

Ранее корреспондент РИА Новости также сообщил, что участники беспорядков ворвались в здание МИД в Бейруте. Вслед за ними, по данным СМИ, вошли военнослужащие.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Кроме того, отметил Al-Jadeed , протестующие пытаются попасть в здание ассоциации банков Ливана.

На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.

Outside #Lebanon’s occupied economy ministry. A fire has been lit. Protesters chanting “fire” and “come down” to the protesters inside. pic.twitter.com/tZx9nZhcNB — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

По последним данным, в результате столкновений в Бейруте пострадали более 170 человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы.

Премьер-министр страны Хассан Диаб, выступление которого транслировал телеканал Al-Mayadeen , в обращении к местным жителям позже сообщил, что предложил во время следующего заседания совета министров проект проведения досрочных парламентских выборов. По мнению политика, только в этом случае возможен выход из нынешнего системного кризиса в Ливане.