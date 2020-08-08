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В Бейруте протестующие ворвались в здания двух министерств
Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана, передает местный телеканал MTV. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:42
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Протесты в Бейруте переросли в вооруженное столкновение
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте протестующие ворвались в здания двух министерств

19:44 08.08.2020 (обновлено: 20:42 08.08.2020)
14410
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана, передает местный телеканал MTV.
Ранее корреспондент РИА Новости также сообщил, что участники беспорядков ворвались в здание МИД в Бейруте. Вслед за ними, по данным СМИ, вошли военнослужащие.
Кроме того, отметил Al-Jadeed, протестующие пытаются попасть в здание ассоциации банков Ливана.
На акцию, участники которой требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.
По последним данным, в результате столкновений в Бейруте пострадали более 170 человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы.
Премьер-министр страны Хассан Диаб, выступление которого транслировал телеканал Al-Mayadeen, в обращении к местным жителям позже сообщил, что предложил во время следующего заседания совета министров проект проведения досрочных парламентских выборов. По мнению политика, только в этом случае возможен выход из нынешнего системного кризиса в Ливане.
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Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
веселуха.... рука Мск ?
8 августа, 19:47
Анна Луч
10753231
Полетели Буревестники по всему миру, уж год отличный будет.
8 августа, 19:48
Djonni B
8761628
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