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Онищенко прокомментировал сообщения о новом "смертельном вирусе" из Китая
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии RT оценил опасность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T21:20
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
китай
общество
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Надоели уже они, все вирусы идут только из Китая 😡
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, китай, общество

Онищенко прокомментировал сообщения о новом "смертельном вирусе" из Китая

19:39 08.08.2020 (обновлено: 21:20 08.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии RT оценил опасность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом.
Ранее СМИ сообщили, что вирусом SFTS в Китае заразились более 60 человек, умерли семеро. Переносчиком этой инфекции выступают клещи, однако она также может передаваться между людьми через кровь или слизистую. Отмечалось, что у больных появляется кашель, поднимается температура, а также снижается уровень лейкоцитов и тромбоцитов.
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"Ничего страшного не будет. Тромбоцитопения и при коронавирусе есть. Эта новость появилась сегодня, завтра, я думаю, будет более ясная ситуация. Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений", — отметил Онищенко.
Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, добавил, что SFTS принадлежит к большому отряду буньявирусов, у которых много возбудителей. Некоторые из них распространены в России, однако здесь эту инфекцию еще не обнаружили.
"Опасаться, что будет эпидемия этого заболевания, не следует, потому что, в общем, передача не очень эффективная от человека к человеку", — цитирует его RT.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявили случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. Кроме того, российские специалисты, как сообщили в ведомстве, умеют распознавать заболевание и смогут противодействовать его распространению при необходимости.
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Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоКитайОбщество
Популярные комментарии
Надоели уже они, все вирусы идут только из Китая 😡
8 августа, 19:50
AIAlexander Ivanov
15010011
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