Пушков высмеял заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"

Ранее политолог заявил, что Москва и Берлин "флиртуют" друг с другом и пытаются сочетать "русский газ и немецкую технологию" с 1871 года, однако одна сторона якобы все время предает другую. Помимо этого, он добавил, что строительство газопровода "противоречит" целям НАТО

"Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флером. Такое даже слушать стыдно — с учетом двух мировых войн, когда Германия и Россия оба раза воевали друг с другом. Это не анализ, а профанация", — написал Пушков в Telegram.

При этом, по мнению сенатора, подобное заявление Фридмана обнажает "старый ночной кошмар англосаксов" — союз двух континентальных европейских гигантов в лице России и Германии.

Санкции против "Северного потока — 2"

Вашингтон выступает против реализации проекта "Северный поток —2", поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.

В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академик Черский", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.

Однако, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов, российским кораблям требовалось особое разрешение, поскольку работы на них невозможны без стоянки на якоре. В начале июля датское правительство позволило завершить проект кораблям с якорным позиционированием.