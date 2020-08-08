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Пушков высмеял заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"
Сенатор Алексей Пушков назвал пустой болтовней и профанацией заявление главы разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о "Северном... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:24
россия
северный поток — 2
stratfor
джордж фридман
нато
алексей пушков
германия
сша
в мире
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С немцами надо дружить, мы ведь ездим на немецких машинах, пользуемся немецкой бытовой техникой, ходим в адидасе и пуме.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, северный поток — 2, stratfor, джордж фридман, нато, алексей пушков, германия, сша, в мире, экономика

Пушков высмеял заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"

19:28 08.08.2020 (обновлено: 20:24 08.08.2020)
29940
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал пустой болтовней и профанацией заявление главы разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о "Северном потоке — 2" и отношениях России и Германии.
Ранее политолог заявил, что Москва и Берлин "флиртуют" друг с другом и пытаются сочетать "русский газ и немецкую технологию" с 1871 года, однако одна сторона якобы все время предает другую. Помимо этого, он добавил, что строительство газопровода "противоречит" целям НАТО.
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"Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флером. Такое даже слушать стыдно — с учетом двух мировых войн, когда Германия и Россия оба раза воевали друг с другом. Это не анализ, а профанация", — написал Пушков в Telegram.
При этом, по мнению сенатора, подобное заявление Фридмана обнажает "старый ночной кошмар англосаксов" — союз двух континентальных европейских гигантов в лице России и Германии.

Санкции против "Северного потока — 2"

Вашингтон выступает против реализации проекта "Северный поток —2", поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.
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В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академик Черский", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.
Однако, поскольку работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны затопили множество мин и боеприпасов, российским кораблям требовалось особое разрешение, поскольку работы на них невозможны без стоянки на якоре. В начале июля датское правительство позволило завершить проект кораблям с якорным позиционированием.
При этом 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В нем предусмотрено введение новых санкций против "Северного потока — 2". Уже действующие ограничения распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
25812512480
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РоссияСеверный поток — 2StratforДжордж ФридманНАТОАлексей ПушковГерманияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
При таком странном выборе «друзей» самим немцам надо срочно «дружить» с корейцами-китайцами, ведь они ездят, пользуются, ходЮть и каждый день звонят во что-то азиатское)
8 августа, 19:56
Б2Борисыч 2019
941001
С немцами надо дружить, мы ведь ездим на немецких машинах, пользуемся немецкой бытовой техникой, ходим в адидасе и пуме.
8 августа, 19:40
АСАндрей Ст
421025
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