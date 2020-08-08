https://ria.ru/20200808/1575535406.html
Охрана ливанского парламента опровергла сообщения о стрельбе в Бейруте
Охрана парламента Ливана опровергла информацию о стрельбе в ходе протестов в Бейруте, сообщает телеканал LBCI News. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T19:26
2020-08-08T20:42
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533762.html
Андрей Левицкий
Правильно. Если не понимают по-хорошему, будет по-плохому.
24
Von Stirliz
Явно перенаселение у них. Мало им погибших от взрыва,так теперь еще и уцелевших сами отстреливают...
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бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с улиц Бейрута
Центр Бейрута горит: столкновения между властями и протестующими накаляются
2020-08-08T19:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире