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Охрана ливанского парламента опровергла сообщения о стрельбе в Бейруте
Охрана парламента Ливана опровергла информацию о стрельбе в ходе протестов в Бейруте, сообщает телеканал LBCI News. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:42
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533762.html
Правильно. Если не понимают по-хорошему, будет по-плохому.
24
Явно перенаселение у них. Мало им погибших от взрыва,так теперь еще и уцелевших сами отстреливают...
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10
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры с улиц Бейрута
Центр Бейрута горит: столкновения между властями и протестующими накаляются
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Охрана ливанского парламента опровергла сообщения о стрельбе в Бейруте

19:26 08.08.2020 (обновлено: 20:42 08.08.2020)
22873
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Охрана парламента Ливана опровергла информацию о стрельбе в ходе протестов в Бейруте, сообщает телеканал LBCI News.
"Обвинения в стрельбе боевыми патронами выглядят очень подозрительно. Мы подчеркиваем, что наша задача - защита здания парламента", - приводит телеканал заявление охраны.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что ливанские силы безопасности открыли огонь в попытке разгона протестующих.
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Группы людей массово забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ летят десятки гранат со слезоточивым газом. Машины Красного креста и Гражданской обороны работают на месте столкновений у здания парламента в Бейруте. По данным ливанского Красного креста, в результате столкновений пострадали 142 человека.
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881026371790
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Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Правильно. Если не понимают по-хорошему, будет по-плохому.
8 августа, 19:29
Андрей Левицкий
1510035
Явно перенаселение у них. Мало им погибших от взрыва,так теперь еще и уцелевших сами отстреливают...
8 августа, 19:27
Von Stirliz
920013
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