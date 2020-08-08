В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД

Столкновения между демонстрантами и силовиками в Бейруте

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. Протестующие ворвались в Министерство иностранных дел Ливана, расположенное в столичном районе Ашрафия, передает корреспондент РИА Новости.

По данным телеканала Al-Jadeed , вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.

Митингующие подняли плакаты, на которых написано "Бейрут — демилитаризованный город" и "Столица революции".

На протесты, участники которых требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.