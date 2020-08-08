Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575534903.html
В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД
Протестующие ворвались в Министерство иностранных дел Ливана, расположенное в столичном районе Ашрафия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T19:50
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575534526_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_89f0491c83c49275c94468b120c9150d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575533762.html
Так оказывается там революция, а мы - взрыв, несчастный случай....
33
Да. Револьюционеров будут вешать.
19
30
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575534526_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_89f0491c83c49275c94468b120c9150d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575534526_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c66e3c557f462bf13af4462dd7d3b97b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575534526_346:0:2394:2048_1400x0_80_0_0_a6172951d8666ff41aeab96a50daee71.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД

18:58 08.08.2020 (обновлено: 19:50 08.08.2020)
13221
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолкновения между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Столкновения между демонстрантами и силовиками в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости. Протестующие ворвались в Министерство иностранных дел Ливана, расположенное в столичном районе Ашрафия, передает корреспондент РИА Новости.
По данным телеканала Al-Jadeed, вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.
Митингующие подняли плакаты, на которых написано "Бейрут — демилитаризованный город" и "Столица революции".
На протесты, участники которых требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.
По последним данным, в результате столкновений в Бейруте пострадали более ста человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы.
Демонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан. 23 декабря 2018
Вчера, 18:21
Акции протеста в Бейруте: первые пострадавшие и другие подробности
21810234469
Обсудить 30
Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
Так оказывается там революция, а мы - взрыв, несчастный случай....
8 августа, 19:14
ВАВиктор А
1920408
Да. Револьюционеров будут вешать.
8 августа, 19:29
Андрей Левицкий
1300024
Рекомендуем
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса
Собеседование при приеме на работу
Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей
Участники митинга оппозиции и сотрудники ОМОНа в Киевском сквере в Минске
В центре Минска начались задержания
Кадры с улиц Бейрута
Охрана ливанского парламента опровергла сообщения о стрельбе в Бейруте
Картофельные чипсы
Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни
Измерение давления
Названо неожиданное последствие головокружения
Девушка за рулем автомобиля
Российских автовладельцев предупредили о важных изменениях
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Пушков высмеял заявление главы Stratfor о "Северном потоке — 2"
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
Захарова объяснила, почему Киев "не понимает" Минские соглашения
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
В РПЦ объяснили разницу между религией и магией
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Врачи в центральной клинической больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Назван неожиданный симптом коронавируса
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Онищенко прокомментировал сообщения о новом "смертельном вирусе" из Китая
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
Автомобиль Следственного комитета России
Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39СМИ сообщили о сигнале с резко потерявшего высоту китайского самолета
06:00Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
05:40Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек
05:31В США объяснили переброску войск из Германии на восток
05:18Психолог разрешил давать детям планшеты
04:40Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
04:11Названа связь фруктов и болезни печени
04:07Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит
03:20Назван самый малочисленный народ России
03:00Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США
02:53Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая
02:34Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
01:43Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма
01:36В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ
01:28При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
01:04Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств
00:48В Белоруссии пройдет основной день голосования на выборах президента
00:47Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
00:41Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
00:13Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек
Лента новостейМолния