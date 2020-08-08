В РПЦ объяснили разницу между религией и магией

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в комментарии радиостанции Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в комментарии радиостанции "Говорит Москва" объяснил отличие религии от магии.

Комментируя новость о кончине насельника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Германа (Чеснакова), иеромонах заявил, что у Русской православной церкви нет официальной позиции по поводу его деятельности.

Священнослужитель отметил, что церковь не отрицает существование потусторонних злых сил. В то же время он подчеркнул, что существует опасность уклонения от религии в магию.

"Что такое магия в точном смысле этого слова? Можно сформулировать фразой "Да будет воля моя, я хочу использовать невидимые силы для своей цели, начиная от хорошего урожая огурцов и кончая какими-то достижениями". Это магия, и она не имеет ничего общего с религией. Религия — "да будет воля твоя, Господи", — приводит его слова радиостанция.

Он добавил, что религия предполагает полную отдачу себя богу, если человеку необходима его помощь или решение каких-либо проблем.