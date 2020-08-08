https://ria.ru/20200808/1575534063.html
В РПЦ объяснили разницу между религией и магией
Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в комментарии радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T18:35
2020-08-08T20:05
религия
русская православная церковь
общество
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https://ria.ru/20170324/1490742444.html
Сергей Беджано
Что одни шарлатаны, что другие. Только без гос льгот 😀
58
True Story
В магии ты начальник, а в религии раб.
49
24
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, русская православная церковь, общество
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в комментарии радиостанции "Говорит Москва"
объяснил отличие религии от магии.
Комментируя новость о кончине насельника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Германа (Чеснакова), иеромонах заявил, что у Русской православной церкви нет официальной позиции по поводу его деятельности.
Священнослужитель отметил, что церковь не отрицает существование потусторонних злых сил. В то же время он подчеркнул, что существует опасность уклонения от религии в магию.
"Что такое магия в точном смысле этого слова? Можно сформулировать фразой "Да будет воля моя, я хочу использовать невидимые силы для своей цели, начиная от хорошего урожая огурцов и кончая какими-то достижениями". Это магия, и она не имеет ничего общего с религией. Религия — "да будет воля твоя, Господи", — приводит его слова радиостанция.
Он добавил, что религия предполагает полную отдачу себя богу, если человеку необходима его помощь или решение каких-либо проблем.
"Подавляющее большинство малоинформированных наших сограждан не видят разницы между православием и вот этим вот опаснейшим антирелигиозным, антихристианским магическим болотом, которое людей засасывает", — заключил иеромонах.