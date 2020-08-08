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В РПЦ объяснили разницу между религией и магией
Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в комментарии радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:05
религия
русская православная церковь
общество
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Что одни шарлатаны, что другие. Только без гос льгот 😀
58
В магии ты начальник, а в религии раб.
49
24
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564138918_0:191:2961:1857_1400x0_80_0_0_de4d36e1047d1c46b0f5fbd3b887a8e5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, русская православная церковь, общество

В РПЦ объяснили разницу между религией и магией

18:35 08.08.2020 (обновлено: 20:05 08.08.2020)
4042
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в комментарии радиостанции "Говорит Москва" объяснил отличие религии от магии.
Комментируя новость о кончине насельника Троице-Сергиевой лавры архимандрита Германа (Чеснакова), иеромонах заявил, что у Русской православной церкви нет официальной позиции по поводу его деятельности.
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Священнослужитель отметил, что церковь не отрицает существование потусторонних злых сил. В то же время он подчеркнул, что существует опасность уклонения от религии в магию.
"Что такое магия в точном смысле этого слова? Можно сформулировать фразой "Да будет воля моя, я хочу использовать невидимые силы для своей цели, начиная от хорошего урожая огурцов и кончая какими-то достижениями". Это магия, и она не имеет ничего общего с религией. Религия — "да будет воля твоя, Господи", — приводит его слова радиостанция.
Он добавил, что религия предполагает полную отдачу себя богу, если человеку необходима его помощь или решение каких-либо проблем.
"Подавляющее большинство малоинформированных наших сограждан не видят разницы между православием и вот этим вот опаснейшим антирелигиозным, антихристианским магическим болотом, которое людей засасывает", — заключил иеромонах.
695731448
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РелигияРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Что одни шарлатаны, что другие. Только без гос льгот 😀
8 августа, 18:41
С Сергей Беджано
40501012
В магии ты начальник, а в религии раб.
8 августа, 18:43
True Story
28101109
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