В Минске задержали главу штаба Тихановской

МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщила РИА Новости доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.
"Да, при мне", — сообщила РИА Новости Ковалькова. Эту информацию также подтвердила сама Тихановская. "Да", — ответила она на вопрос РИА Новости о том, задержана ли глава штаба.
Telegram-канал Тихановской "Страна для жизни" распространил видео с задержанием Мороз: ее посадили в черный микроавтобус.
По словам Ковальковой, причина задержания Мороз пока не известна.
"Сказали, что для участия в административном процессе. Сначала, что в РУВД Центрального района, потом — что Советского района (Минска)", — уточнила она.
В свою очередь, официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что Мороз задержана в рамках административного процесса.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа идет досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями активистов оппозиции.