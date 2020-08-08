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В Минске задержали главу штаба Тихановской
Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщила РИА Новости доверенное лицо кандидата Ольга... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T20:20
александр лукашенко
светлана тихановская
минск
белоруссия
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https://ria.ru/20200808/1575521481.html
Да там не в Лукашенко дело, он всего лишь реагирует на раскручиваемый Западом сценарий переворота. Основные кукловоды этих всех событий в ЦРУ сидят.
62
А насчёт нарисованных результатов то заявляемые прозападной оппозицией 97% поддержки это вообще курам на смех. Да и вообще со стороны руководителей минского майдана вранья на порядок больше.
54
17
минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, светлана тихановская, минск, белоруссия

В Минске задержали главу штаба Тихановской

17:28 08.08.2020 (обновлено: 20:20 08.08.2020)
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Милиция Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 8 авг — РИА Новости. Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз задержана в Минске, сообщила РИА Новости доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

"Да, при мне", — сообщила РИА Новости Ковалькова. Эту информацию также подтвердила сама Тихановская. "Да", — ответила она на вопрос РИА Новости о том, задержана ли глава штаба.

Telegram-канал Тихановской "Страна для жизни" распространил видео с задержанием Мороз: ее посадили в черный микроавтобус.
По словам Ковальковой, причина задержания Мороз пока не известна.

"Сказали, что для участия в административном процессе. Сначала, что в РУВД Центрального района, потом — что Советского района (Минска)", — уточнила она.

В свою очередь, официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что Мороз задержана в рамках административного процесса.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 августа идет досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания сопровождается несанкционированными акциями протеста и задержаниями активистов оппозиции.
Светлана Тихановская
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6034271774
Обсудить 17
Александр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяМинскБелоруссия
Популярные комментарии
Да там не в Лукашенко дело, он всего лишь реагирует на раскручиваемый Западом сценарий переворота. Основные кукловоды этих всех событий в ЦРУ сидят.
8 августа, 17:44
СССергей Смирнов
40130315
А насчёт нарисованных результатов то заявляемые прозападной оппозицией 97% поддержки это вообще курам на смех. Да и вообще со стороны руководителей минского майдана вранья на порядок больше.
8 августа, 17:47
СССергей Смирнов
34120116
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