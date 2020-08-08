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Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших
18 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Самолет Boeing-737 компании Air India совершил жесткую посадку. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. В момент ЧП на его борту находился 191 человек, в том числе несколько младенцев. Капитан корабля и второй пилот погибли.
18 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Самолет Boeing-737 компании Air India совершил жесткую посадку. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. В момент ЧП на его борту находился 191 человек, в том числе несколько младенцев. Капитан корабля и второй пилот погибли.
18 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Самолет Boeing-737 компании Air India совершил жесткую посадку. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. В момент ЧП на его борту находился 191 человек, в том числе несколько младенцев. Капитан корабля и второй пилот погибли.
18 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Самолет Boeing-737 компании Air India совершил жесткую посадку. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. В момент ЧП на его борту находился 191 человек, в том числе несколько младенцев. Капитан корабля и второй пилот погибли.
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