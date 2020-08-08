Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575532700.html
Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших
18 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Самолет Boeing-737 компании Air India совершил жесткую посадку. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. В момент ЧП на его борту находился 191 человек, в том числе несколько младенцев. Капитан корабля и второй пилот погибли.
2020-08-08T17:57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575533966_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_b66280e1fdaaad2c5bd6149e3d841e57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших
18 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Самолет Boeing-737 компании Air India совершил жесткую посадку. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. В момент ЧП на его борту находился 191 человек, в том числе несколько младенцев. Капитан корабля и второй пилот погибли.
2020-08-08T17:26
true
PT1M15S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575533966_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_b66280e1fdaaad2c5bd6149e3d841e57.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575533966_161:0:1121:720_1400x0_80_0_0_59d826c7e82b34bb95b9b9018517fc9b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575533966_281:0:1001:720_1400x0_80_0_0_d2734fcff689280ff8855f720430004e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, происшествия - видео, видео
Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших
18 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Самолет Boeing-737 компании Air India совершил жесткую посадку. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. В момент ЧП на его борту находился 191 человек, в том числе несколько младенцев. Капитан корабля и второй пилот погибли.
2020-08-08T17:26
true
PT1M15S

Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших

17:26 08.08.2020 (обновлено: 17:57 08.08.2020)
495
18 человек погибли в авиакатастрофе в Индии. Самолет Boeing-737 компании Air India совершил жесткую посадку. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на части. В момент ЧП на его борту находился 191 человек, в том числе несколько младенцев. Капитан корабля и второй пилот погибли.
3022902
Рекомендуем
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 2
Двадцать четыре корабля из четырнадцати стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвежском море. 7 ноября 2018
Раскрыто слабое место Балтии в случае войны с Россией
Врачи в центральной клинической больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Назван неожиданный симптом коронавируса
Автомобиль Следственного комитета России
Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Измерение давления
Названо неожиданное последствие головокружения
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Онищенко прокомментировал сообщения о новом "смертельном вирусе" из Китая
Собеседование при приеме на работу
Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей
Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
Представлены сценарии нападения КНДР на Южную Корею
Актриса Кристина Асмус
"Развелась, чтобы снимок выложить": Асмус опубликовала "голое" фото
Кошка на выставке КоШарики Шоу в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве
Что вы знаете о кошках?
Заливка бетона на строительстве участка дороги
В Калининградской области используют технологичный бетон
Девушка-волонтер украшает территорию проекта Лето на заводе
Жители Урала возрождают чугунный завод XVIII века
Картофельные чипсы
Девушка десять лет питалась одними чипсами из-за необычной болезни
На Пушкинской площади после взрыва в подземном переходе
Взрыв в подземном переходе: 20 лет со дня теракта на Пушкинской площади
Участники митинга оппозиции и сотрудники ОМОНа в Киевском сквере в Минске
В центре Минска начались задержания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39СМИ сообщили о сигнале с резко потерявшего высоту китайского самолета
06:00Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
05:40Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек
05:31В США объяснили переброску войск из Германии на восток
05:18Психолог разрешил давать детям планшеты
04:40Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
04:11Названа связь фруктов и болезни печени
04:07Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит
03:20Назван самый малочисленный народ России
03:00Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США
02:53Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая
02:34Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
01:43Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма
01:36В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ
01:28При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
01:04Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств
00:48В Белоруссии пройдет основной день голосования на выборах президента
00:47Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
00:41Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
00:13Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек
Лента новостейМолния